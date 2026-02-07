डॉक्टर असल्याचे भासवून उपचार; तरुणीचा मृत्यू
डॉक्टर असल्याचे भासवून उपचार; तरुणीचा मृत्यू
नवी मुंबई, ता. ७ (वार्ताहर) : डॉक्टर असल्याचे भासवून उपचार करणाऱ्या एका भोंदू डॉक्टरच्या निष्काळजीमुळे वाशी येथे २१ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अंधेरीतील एका नर्सिंग होममध्ये ‘ब्रदर’ म्हणून काम करणाऱ्या संदेश यशवंत पाष्टे (३०) याने कमी खर्चात उपचार करण्याचे प्रलोभन दाखवत चुकीची इंजेक्शने दिल्याने प्रचिती भुवड (२१) या तरुणीचा जीव गेला. प्रचिती वाशीतील जुहू गाव परिसरात राहत होती व तिला पीसीओडीचा त्रास होता. गुरुवारी (ता. ५) अंगदुखी व उलट्यांचा त्रास वाढल्याने कुटुंबाने ओळखीच्या संदेश पाष्टे याला घरी बोलावले. आपण डॉक्टर असल्याचे सांगत त्याने रिपोर्ट पाहून दोन इंजेक्शने दिली; मात्र काही वेळातच प्रचिती बेशुद्ध पडली. तिला तातडीने पीकेसी हॉस्पिटलमध्ये नेले असता डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. पोलिस तपासात संदेश पाष्टे हा डॉक्टर नसून केवळ हॉस्पिटलमध्ये ब्रदर म्हणून काम करत असल्याचे उघड झाले. कोणत्याही तज्ज्ञ मार्गदर्शनाशिवाय व्हेन फ्लोद्वारे इंजेक्शन दिल्याने मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले.
