रायगडमध्ये सरासरी ७२ टक्के मतदान
५०२ उमेदवारांचे भवितव्य मतदान यंत्रात बंद
मतदान यंत्रातील बिघाडाचे सातत्य कायम; रायगडमध्ये सरासरी ७२ टक्के मतदान
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ७ : रायगड जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील १५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली. मतदान यंत्रात बिघाड होण्याचे किरकोळ प्रकार वगळता जिल्ह्यात मतदान शांततेत झाले. जिल्हा परीषदेच्या ५९ जागांसाठी १७३, तर १५ पंचायत समित्यांच्या ११८ जागांसाठी ३२९ अशा एकूण ५०२ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य मतदान यंत्रात बंद झाले. रायगड जिल्ह्यात सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत सरासरी ७२ टक्के मतदान झाले. आज मतदानासाठी मतदारांमध्ये उत्साह पाहायला मिळाला.
नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमधील रक्तरंजित राजकारणाच्या घटना ताज्या असताना संवेदनशील मतदान केंद्रांवर पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. त्यामुळे कर्जत येथील दोन गटातील शाब्दिक वादविवादाशिवाय कोणताही अनुचित प्रकार घडला नसल्याची माहिती, जिल्हा पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल यांच्याकडून देण्यात आली. सकाळी साडेसात वाजता मतदानाला सुरुवात झाली. सकाळच्या वेळेत मतदारांचा प्रतिसाद कमी होता. नंतर हळूहळू मतदान केंद्राबाहेर मतदारांच्या रांगा दिसू लागल्या. पहिल्या दोन तासांत ११.०५ टक्के, तर साडेअकरा वाजेपर्यंत २७.५२ मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. सकाळपासूनच उमेदवार आणि त्यांचे मतदारांना मतदानासाठी बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू होते. आपल्या हक्काच्या मतदारांनी लवकरात लवकर मतदान करून घ्यावे, यासाठी धावपळ सुरू होती. त्याला बऱ्यापैकी यश आले. सकाळच्या सत्रात बाहेरून आलेल्या स्थलांतरित मतदारांची मतदानासाठी धावपळ सुरू होती. मतदानाचे कर्तव्य आटोपून त्यांना पुन्हा आपल्या राहत्या गावी, शहरात जायचे असल्याने त्यांनी सकाळीच मतदान करून घेतले.
----
मतदान यंत्रात बिघाड
जिल्ह्यात सर्वत्र मतदान प्रक्रिया सुरळीत आणि शांततेत पार पडली असली, तरी काही ठिकाणी मतदान यंत्रांमध्ये बिघाड होण्याचे प्रकार समोर आले. अलिबाग तालुक्यातील सहाण येथील मतदान केंद्रावर सकाळी मतदान प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच मतदान केंद्रात बिघाड झाला होता. त्यामुळे सकाळपासूनच रांगेत उभे असलेल्या मतदारांचा काही काळ खोळंबा झाला. तांत्रिक दुरुस्ती करणारे पथक दाखल झाल्यानंतर यंत्रात दुरूस्ती होऊन मतदान प्रक्रिया सुरू झाली. महाडच्या सांदोशी येथेही काही काळ मतदान यंत्र बंद पडले होते.
