मोहन भागवत
हिंदू-मुस्लिम यांना वेगळे मानत नाही
सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन
संघ प्रवासाची १०० वर्षे : नवे क्षितिज
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : ‘हिंदू-मुस्लिम एकतेबद्दल वारंवार बाेलले जाते; मात्र हे पूर्णत: चुकीचे आहे. कारण आम्ही हिंदू आणि मुस्लिम यांना वेगळे मानतच नाही. संपूर्ण समाज संघटित आणि गुणवान हाेईल तेव्हाच खऱ्या अर्थाने देशात परिवर्तन हाेईल,’ असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डाॅ. माेहन भागवत यांनी आज येथे केले.
संघ शताब्दी वर्षानिमित्त वरळी येथे ‘संघ प्रवासाची १०० वर्षे : नवे क्षितिज’ या दाेनदिवसीय संवाद कार्यक्रमाला शनिवारी (ता. ७) सुरुवात झाली. त्या वेळी ते बाेलत हाेते. या कार्यक्रमाला ९०० हून अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ती उपस्थित होत्या. आजच्या पहिल्या सत्रात डॉ. मोहन भागवत यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रेरणादायी प्रवास, त्याची ऐतिहासिक वाटचाल आणि समाजातील योगदान यांचा सविस्तर आढावा घेतला. त्यांनी स्थापनेपासून ते राष्ट्रनिर्मितीतील भूमिकेपर्यंतचा प्रवास उलगडून सांगितला. याप्रसंगी पश्चिम क्षेत्र संघचालक डॉ. जयंतीभाई भाडेसिया, कोकण प्रांत संघचालक अर्जुन चांदेकर, मुंबई महानगर संघचालक सुरेश भगेरिया उपस्थित होते. भागवत पुढे म्हणाले, ‘जे मुस्लिम येथील प्रथा-परंपरा, रुढी आणि संस्कृती आपली मानतात, ते आपलेच आहेत. त्यामुळे सर्वांना आपले मानले पाहिजे.’
‘ संघसंस्थापकांनी स्वातंत्र चळवळीच्या सर्व प्रवाहांचा अनुभव घेतला, चिंतन केले. इतिहासातही आपण वारंवार गुलाम झालो. पराक्रमाने स्वातंत्र परत मिळविले; परंतु ते टिकले नाही. आता आपण स्वातंत्र्य उपभाेगत असलाे तरी पुन्हा गुलामी येणार नाही, याची शाश्वती काय? समाजाला गुणवान, अनुशासित, संपन्न व संघटित बनविल्याशिवाय स्वातंत्र्य टिकवता येणार नाही, या हेतूनेच डॉ. हेडगेवार यांनी विभिन्न प्रयोगांचा अवलंब करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची १९२५मध्ये स्थापना केली,’ असे भागवत म्हणाले.
‘संघाचे स्वयंसेवक राजकारणातसुद्धा आहेत, म्हणून तो राजकीय पक्ष नव्हे. केवळ बाह्यरूपावरून संघाचे मूल्यमापन केल्यास गैरसमज निर्माण होतील. संघाला जाणून घ्यायचे असेल तर संघ शाखेचा अनुभव घ्यावा लागेल. संघाची शाखा, कार्यकर्ते, त्यांचा परिवार, कार्यक्रम, वर्ग, शिबिरे यांचे सूक्ष्म निरीक्षण केल्यास संघ समजेल,’ असे मत सरसंघचालक भागवत यांनी व्यक्त केले.
या वेळी राधाकिशन दमानी, अभिनेता सलमान खान, रणबीर कपूर, हेमा मालिनी, सज्जन जिंदल, दीपक पारेख, अजय पिरामल, सुभाष चंद्रा, राॅनी स्क्रूवाला, विनित जैन, सुभाष चंद्रा, नितेश तिवारी, मोहित सुरी, रमेश तौरानी, बोनी कपूर, ओम राऊत, ज्येष्ठ दिग्दर्शक सुभाष घई, पार्श्वगायक अदनान सामी, दिग्दर्शक विपुल शहा, इंदर कुमार, प्रसाद ओक, आयआयटी मुंबईचे शिरीष केदारे, स्वामी स्वरूपानंद, अक्षत गुप्ता, अभिनेत्री अश्विनी भावे, ज्येष्ठ गायिका अनुराधा पौडवाल, ज्येष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर, संस्कार भारती कोकण प्रांत अध्यक्ष अभिनेते सुनील बर्वे, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव, इस्राइल-इटलीच्या राजदूतावासाचे अधिकारी, भारतातील सिंधी गुरुद्वारांचे प्रमुख जसकीरत भाईसाहेब, अमर सिंह कल्सी नाखुदा, राम सिंह राठोड, कॅबिनेट मंत्री नितेश राणे, खासदार व ज्येष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती.
टॅरिफच्या धमकीवर व्यापार नकाे!
‘सरसंघचालक डाॅ. माेहन भागवत यांनी या वेळी व्यापारावरही स्पष्ट भूमिका मांडली. आंतराष्ट्रीय व्यापार काेणत्याही परिस्थितीत केलाच पाहिजे; पण त्याच वेळी स्वदेशीचा आग्रह धरायला हवा. व्यापार करताना ताे टॅरिफच्या धमकीवर नव्हे, तर आपल्या अटी-शर्तींवर करू,’ असे भागवत यांनी ठामपणे सांगितले.
धर्मनिरपेक्षता शब्द चुकीचा!
भारताचा स्वभाव सनातन असल्याचे सरसंघचालकांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘धर्मनिरपेक्षता शब्द चुकीचा असून पंथनिरपेक्षता असा शब्द असायला हवा. धर्म अस्तित्वाच्या एकतेचा संदेश आहे. आपल्याला महासत्ता व्हायचे नाही. महासत्ता बळाने आपले वर्चस्व प्रस्थापित करते. आपण विश्वगुरू बनू. संपूर्ण जगाला जोडू.’
