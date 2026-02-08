ठाण्यात ज्येष्ठ नागरिकाला चार कोटींचा गंडा
ठाण्यात ज्येष्ठ नागरिकाला चार कोटींचा गंडा
वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल
सकाळ वृतसेवा
ठाणे : ठाणे येथे राहणाऱ्या एका ज्येष्ठ नागरिकाला ऑनलाइन गुंतवणुकीच्या नावाखाली तब्बल तीन कोटी ९५ लाख ७७ हजार ७९४ रुपयांचा गंडा घातल्याची घटना समोर आली आहे. दरम्यान, त्या ज्येष्ठ नागरिकाला बलात्काराच्या खोट्या गुन्ह्याची धमकी देत दोन कोटींची खंडणी मागितल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात फसवणूक, खंडणी, धमकी व सायबर गुन्ह्यांअंतर्गत तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारदार हे ६२ वर्षीय असून, ते वागळे इस्टेट परिसरात राहणारे आहेत. त्यांनी २०१९ मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरणमध्ये शाखा अभियंता पदावरून स्वेच्छा निवृत्ती घेतली असून, त्यांची दोन्ही मुले अमेरिकेत नोकरीला आहेत. ते घरी असतानाच एका मोबाईल क्रमांकावरून स्वतःचे नाव काव्या शर्मा सांगणाऱ्या महिलेने व्हॉट्सॲपद्वारे संपर्क साधला. सुरुवातीला मैत्री वाढवत प्रेमाचे नाटक करत तिने त्यांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर मोठा आर्थिक परतावा मिळेल, असे प्रलोभन दाखवत तिने एक लिंकद्वारे एका बनावट गुंतवणूक वेबसाईटवर नोंदणी करून घेतली. त्यानंतर वेगवेगळ्या बँक खात्यांचे क्रमांक पाठवून त्यामध्ये गुंतवणूक करण्यासही भाग पाडले. विश्वासात घेतलेल्या तक्रारदार यांच्याकडून वेळोवेळी रक्कम उकळत एकूण तीन कोटी ९५ लाख ७७ हजार ७९४ रुपये गुंतविण्यास भाग पाडण्यात आले. याचदरम्यान, तक्रारदार यांनी गुंतवलेली रक्कम व त्याच्यावरील नफा परत मागण्यास सुरुवात केल्यानंतर काव्या शर्मा हिने धमकावण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर तिच्यासोबत असलेल्या एका इसमाने स्वतःला तिचा “अंकल” असल्याचे सांगत फोनवरून थेट जीवे मारण्याच्या व खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याच्या धमक्या दिल्या. तसेच त्या इसमाने हिंदी भाषेत,
“जो पैसा हमको दिया है, उसको भूल जाओ. अब हम तुम्हारे खिलाफ रेप का केस करेंगे. केस नहीं करना चाहते हो तो और २ करोड़ दो और मामला खत्म करो,”असे म्हणत दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच हा प्रकार ७ जुलै २०२५ ते ५ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत घडला आहे. याप्रकरणी काव्या शर्मा नामक महिलेसह तिचा पुरुष साथीदार व इतर अनोळखी साथीदारांविरोधात फसवणूक, खंडणी, धमकी व सायबर गुन्ह्याअंतर्गत वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शिवाजी गवारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
