गोवा-मुंबई प्रवासात वसईचा ‘देवदूत’
डॉ. आर्यन लोलयेकरचे विमानातच रुग्णावर उपचार
कासा, ता. ८ (बातमीदार) ः पालघर जिल्ह्यातील वसईचा रहिवासी डॉ. आर्यन लोलयेकर हा देवदूत ठरला आहे. त्याच्या प्रसंगावधानामुळे हजारो फूट उंचीवरील विमानात प्रकृती बिघडलेल्या प्रवाशाचा जीव वाचवण्यात यश आले आहे.
गोव्यातील दाबोलीम विमानतळावरून इंडिगो एअरलाइन्सचे विमान मंगळवारी (ता. ३) दुपारी ३.५० वाजता मुंबईकडे रवाना झाले. उड्डाणानंतर काही वेळातच एका सहप्रवाशाला चक्कर आली. रक्तातील साखरेचे प्रमाण वेगाने कमी झाल्याने श्वास घेण्यात अडचण येत होती. या वेळी विमानातील प्रवाशांमधील एमबीबीएसच्या अंतिम वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या डॉ. आर्यन लोलयेकर यांने क्षणाचाही विलंब न लावता मदतीसाठी पुढाकार घेतला. उपलब्ध वैद्यकीय साहित्याच्या आधारे त्याने प्रवाशाची प्राथमिक तपासणी केली. आपत्कालीन सिलिंडरच्या मदतीने रुग्णाला कृत्रिम श्वासोच्छवास देत त्याची प्रकृती स्थिर करण्याचा प्रयत्न केला. डॉ. आर्यन यांच्या तत्परतेमुळे प्रवाशाची प्रकृती सुधारली.
प्रवाशाची अवस्था पाहून क्षणभर भीती वाटली; मात्र वैद्यकीय शिक्षणामुळे धैर्य मिळाले. वेळेवर ऑक्सिजन मिळाला नसता तर परिस्थिती अधिक गंभीर झाली असती. एकाचे प्राण वाचवले, याचे समाधान आहे.
- डॉ. आर्यन लोलयेकर, वसई
