ठाण्यात २७ व्या मालवणी महोत्सवाला सुरुवात
कोकणच्या संस्कृतीचा भव्य उत्सव
ठाणे, ता. ८ (बातमीदार) : कोकणातील समृद्ध कला, संस्कृती आणि खाद्यपरंपरेचा जागर करणारा मालवणी महोत्सव २०२६ रविवारपासून (ता. ८) ठाण्यात सुरू झाला आहे. कोकण ग्रामविकास मंडळाच्या वतीने ८ ते १८ फेब्रुवारी यादरम्यान ठाणे पश्चिमेतील पोखरण रोड क्र. १, शिवाईनगर येथील उन्नती गार्डन मैदानात स्व. अजितदादा पवार महोत्सव नगरीत या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यंदा या महोत्सवाचे २७ वे वर्ष असून, नागरिकांसाठी विविध सांस्कृतिक, धार्मिक व मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांची मेजवानी असणार आहे.
महोत्सवात पारंपरिक मालवणी मेजवानी, वेंगुर्लेकरांचे दशावतारी नाटक, डबलबारी भजन, गणपतीचे अथर्वशीर्ष, राज्यस्तरीय स्तोत्रपठण स्पर्धा तसेच दररोज अग्निहोत्र विधी होणार आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी समूह नृत्यस्पर्धा, काव्यलेखन व रिल स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या असून, महिलांसाठी ‘खेळ पैठणीचा’ या उपक्रमात महाराणी पैठणी जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. रविवारी सायंकाळी ७ वाजता आमदार संजय केळकर, आमदार निरंजन डावखरे व उपमहापौर कृष्णा पाटील यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटन पार पडले. कोकणातील शेतकरी व व्यावसायिकांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि मालवणी संस्कृतीचा प्रसार करणे हा या महोत्सवाचा मुख्य उद्देश असल्याचे आयोजक नगरसेवक सीताराम राणे यांनी सांगितले.
