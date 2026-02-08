दिवा आणि जीत अदाणी यांचा दिव्यांगांसह लग्नाचा वाढदिवस
लग्नाच्या वाढदिवशी समाजसेवेची अनोखी भेट
अदाणी फाउंडेशनच्या उपक्रमातून दिव्यांग महिलांना दीर्घकालीन आर्थिक आधार
मुंबई, ता. ८ : दिवा आणि जीत अदाणी यांनी गुरुवारी (ता. ५) शांतिग्राम येथे ‘अदाणी मंगल सेवा’ उपक्रमाचा एक वर्षाचा टप्पा साजरा करत, आपल्या लग्नाचा पहिला वाढदिवस साजरा केला आहे.
अदाणी फाउंडेशन आणि ‘युथ फॉर जॉब्स’ यांच्या सहकार्याने राबवल्या जाणाऱ्या या सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमाद्वारे दरवर्षी २५ ते ४० वयोगटातील ५०० दिव्यांग महिलांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य दिले जाते. प्रत्येक लाभार्थी महिलेला स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून १० लाख रुपयांची मुदत ठेव दिली जाते. वार्षिक ५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह, हा उपक्रम किमान पाच वर्षे दरवर्षी ५०० महिलांना आधार देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या वेळी गौतम अदाणी यांनी आपल्या मुलांनी वैयक्तिक सुखात करुणेची जोड दिल्याबद्दल अभिमान व्यक्त केला. हा उपक्रम केवळ एक कार्यक्रम नसून, जिद्दी महिलांना सक्षम बनवण्याचे आणि कुटुंबांना नवी आशा देण्याचे एक हृदयस्पर्शी अभियान असल्याचे त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.