ॲड.मनोजकुमार शिंदे यांची शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख पदी निवड

ॲड. मनोजकुमार शिंदे यांची शिवसेना उपजिल्हाप्रमुखपदी निवड
रोहा, ता. ८ (बातमीदार) ः रोहे शिवसेना तालुकाप्रमुख ॲड. मनोजकुमार शिंदे यांची शिंदे गटाच्या रायगड उपजिल्हाप्रमुखपदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने मंत्री भरत गोगावले आणि शिवसेना रायगड जिल्हाप्रमुख प्रमोद घोसाळकर यांच्या शिफारशीनुसार ही नियुक्ती करण्यात आली. यामुळे रायगड जिल्ह्यात शिंदे गटाच्या संघटनात्मक कामकाजाला नवसंजीवनी मिळणार असल्याची भावना पक्षकार्यकर्त्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
भरत गोगावले यांच्या हस्ते मनोजकुमार शिंदे यांना नियुक्तीचे अधिकृत पत्र देण्यात आले. मनोजकुमार शिंदे हे कायदेविषयक अभ्यासक, संघटन कौशल्य आणि सामाजिक जाणिवांसाठी परिचित आहे. त्यांनी रोहा तालुकाप्रमुख पद अतिशय उत्तमपणे सांभाळले असून, रोहा तालुक्यात शिंदे गट प्रभावीपणे वाढवण्यात यशस्वी ठरले आहेत. त्यामुळे जिल्हा संघटन, पक्षाला निश्चितच लाभ होईल, असा विश्वास उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केला.
याप्रसंगी रायगड जिल्हाप्रमुख प्रमोद घोसाळकर यांनी मनोजकुमार शिंदे यांच्या नियुक्तीचे स्वागत करत त्यांना पुढील कार्यकाळासाठी शुभेच्छा दिल्या. पक्षाने जिल्हा पातळीवर काम करण्याची संधी दिली. त्या पदाला योग्य न्याय देऊन शिवसेनेची ध्येय-धोरणे तळागाळापर्यंत पोहोचवून पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्याची जबाबदारी समर्थपणे पार पाडणार, अशी भावना मनोजकुमार शिंदे यांनी व्यक्त केली.
या वेळी शहरप्रमुख मंगेश रावकर, घोसाळे विभागप्रमुख समीर घोसाळकर, भातसई उपविभागप्रमुख समीर सातपुते यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मनोजकुमार शिंदे यांची शिवसेना उपजिल्हाप्रमुखपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचे सर्व सामाजिक, राजकीय व विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी अभिनंदन करून पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
फोटो कॅप्शन :
ॲड. मनोजकुमार शिंदे यांनी भरत गोगावले यांच्या हस्ते नियुक्तिपत्र स्वीकारले.
