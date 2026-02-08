आज ठरणार ग्रामीण विकासाचा शिलेदार
आज ठरणार ग्रामीण विकासाचा शिलेदार
५०२ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य मतदान यंत्रात बंद
अलिबाग, ता. ८ (वार्ताहर) ः तब्बल सात वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर पार पडलेल्या रायगड जिल्हा परिषद आणि १५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा आज निकाल जाहीर होणार आहे. शनिवारी (ता. ७) झालेल्या मतदानानंतर सोमवारी (ता. ९) मतमोजणी पार पडणार असून, ग्रामीण विकासाचा शिलेदार ठरणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ५९ जागांसाठी १७३ आणि पंचायत समित्यांच्या ११८ जागांसाठी ३२९ असे एकूण ५०२ उमेदवार रिंगणात आहेत. या निवडणुकीत महायुतीमधील मित्रपक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते, तर महाविकास आघाडीतील शेकाप, काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांनी एकत्रित लढा दिला आहे. अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागली असल्याने अलिबागसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष निकालाकडे लागले आहे.
आज सकाळपासूनच मतमोजणी केंद्राबाहेर कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येकानेच विजयाचा दावा केला असला तरी उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांमध्ये घालमेल सुरू आहे. कोण विजयी होणार आणि कोण पराभूत या चर्चेने जिल्ह्याचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असून, विजयाचा गुलाल कोण उधळणार, हे काही आज स्पष्ट होणार आहे.
तालुकानिहाय मतदान
शनिवारी जिल्ह्यात सरासरी ६९.९१% मतदान झाले. तालुकानिहाय मतदानाची टक्केवारी पाहता पनवेल ६९.९८ टक्के, कर्जत ७६.६० टक्के, खालापूर ७५.९७ टक्के, सुधागड ६६.१६ टक्के, पेण ७५.३९ टक्के, उरण ७६.५४ टक्के, अलिबाग ७५.१७ टक्के, मुरूड ७१.४४ टक्के, रोहा ६८.१६ टक्के, तळा ५१.८३ टक्के, माणगाव ६१.५१ टक्के, म्हसळा ५१.३६ टक्के, श्रीवर्धन ५५.६३ टक्के, महाड ६७.०८ टक्के, पोलादपूर ६३.१५ टक्के मतदान झाले.
रायगड जिल्ह्यातील मतमोजणी केंद्रे
कर्जत ः तहसील कार्यालय
पनवेल ः व्ही. के. हायस्कूल
खालापूर ः पंचायत समिती सभागृह
सुधागड ः हिरकणी कक्ष, तहसील कार्यालय
पेण ः लिटल एंजल स्कूल
उरण ः सेक्टर ३० प्रकल्पग्रस्त सिडको प्रशिक्षण केंद्र, बोकडविरा
अलिबाग ः जिल्हा क्रीडा संकुल, नेहुली
मुरुड ः दरबार हॉल
रोहा ः ज्येष्ठ नागरिक सभागृह
तळा ः डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी हॉल, पंचायत समिती
माणगाव ः तहसील कार्यालय
म्हसळा ः न्यू इंग्लिश स्कूल व ज्युनियर कॉलेज
श्रीवर्धन ः मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत
महाड ः बहुउद्देशीय हॉल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक
पोलादपूर ः तहसील कार्यालय
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.