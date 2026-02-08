जिल्हा कारागृहातील १७९ बंदीवानांची कुष्ठरोग तपासणी
जिल्हा कारागृहातील १६९ बंदिवानांची कुष्ठरोग तपासणी
अलिबाग, ता. ८ (वार्ताहर) ः कुष्ठमुक्त सुरक्षित महाराष्ट्र (कुसुम) शोधमोहीम अभियान २०२५-२६ अंतर्गत अलिबाग जिल्हा कारागृहात बंद्यांकरिता विशेष आरोग्य तपासणी व जनजागृती शिबिर शुक्रवारी (ता. ६) पार पडले. या शिबिरांतर्गत कारागृहातील एकूण १६९ बंदिवानांची तपासणी करण्यात आली.
महाराष्ट्रात २०२७ पर्यंत शून्य कुष्ठरोग प्रसार ध्येय साध्य करण्यासाठी कुष्ठरोगमुक्त सुरक्षा महाराष्ट्र (कुसुम) शोधमोहीम कार्यक्रम ३० जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान अलिबाग तालुक्यात राबविण्यात येत आहे. कुष्ठरोग आरोग्यसेवा सहाय्यक संचालक यांच्यामार्फत अलिबाग जिल्हा कारागृहात शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सचिन सकपाळ यांनी बंदिवानांना कुष्ठरोगाची लक्षणे, उपचार आणि प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांबाबत सविस्तर माहिती दिली. तसेच कुष्ठरुग्णांचा शोध, निदान आणि मोफत उपचार यावर भर देण्याच्या अुनषंगाने कारागृहात दाखल १६९ बंद्यांची कुष्ठरोगाबाबतची तपासणी केली.
या कार्यक्रमाकरिता जिल्हा कारागृह अधीक्षक विशाल बाळासाहेब बांदल, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सचिन सकपाळ, वैद्यकीय सहाय्यक भगवान जाधव, लिपिक तेजस मोरे, निम्न वैद्यकीय कर्मचारी राजकुमार गाजुलवार, सांखिकी सहाय्यक प्रतीक पाटील, आरोग्य सेवक ऋतिक जाधव, आशासेविका सोनाली जाधव, प्रबोधन सामाजिक सेवा संस्था उपाध्यक्ष डॉ. मिलिंद पाटील, सुभेदार देवलु रांजड, हवालदार सुनिल जाधव, कारागृह शिपाई पाटील, सतिश जुंबळे, नरसु जयंद्रथ कोळी इत्यादी उपस्थित होते.
