फेसबुकवर सर्च करणे पडले
फेसबुकवर सर्च करणे पडले महागात
व्यावसायिक सल्लागाराला ३३ लाखांंचा गंडा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : फेसबुकवरील शेअर मार्केट सल्ल्याच्या प्रलोभनाला बळी पडू नका, असा सल्ला प्रशासन नेहमीच देत असते, पण त्याकडे अनेक जण दुर्लक्ष करतात. आता यासंदर्भात ठाण्यात एका व्यावसायिक सल्लागाराला चक्क लाखोंचा फटका बसल्याचे समोर आले आहे. शेअर मार्केटबाबत सल्ला शोधण्याच्या नादात या व्यावसायिक सल्लागाराची चक्क ३३ लाख, आठ हजार, ५१३ रुपये ७५ पैशांची आर्थिक फसवणूक झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पोखरण रोड परिसरात राहणारे तक्रारदार हे २७ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास आपल्या घरी असताना फेसबुकवर सर्च करत होते. त्या वेळी ‘अंकित ट्रा’ या फेसबुक पेजवर शेअरमार्केटविषयक माहिती आढळल्याने त्यांनी संबंधित पेजचा टेलिग्राम ग्रुप जॉइन केला. यानंतर टेलिग्रामवर संपर्कात आलेल्या अंकित नावाच्या भामट्याने स्वतःला शेअर मार्केट तज्ज्ञ असल्याचे भासवून डिमॅट अकाउंट हँडलिंग सर्व्हिसेस देण्याचे प्रलोभन दाखवले. विश्वास संपादन केल्यानंतर त्याने तक्रारदार यांच्याकडून झिरोदा डिमॅट खात्याचा लॉगिन आयडी व पासवर्ड घेतला. सुरुवातीला अंकित या भामट्याने काही व्यवहार करून नफा करून दाखवला, त्यामुळे तक्रारदार यांचा त्याच्यावर विश्वास बसला. मात्र, १३ जानेवारी २०२६ रोजी कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्याने त्यांच्या डिमॅट खात्यातील २७ लाख १० हजार ८४७.७५ रुपयांचे सर्व शेअर्स विक्री केल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच, तथाकथित ‘लॉस रिकव्हरी’ च्या नावाखाली आणखी एक लाख ३५ हजार रुपये उकळण्यात आले. अशा प्रकारे एकूण ३३ लाख आठ हजार ५१३.७५ रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी चितळसर पोलिस ठाण्यात अंकित नावाच्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील वरुडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.