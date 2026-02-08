मालवणी भीमनगरमध्ये माता रमाई यांची १२८ वी जयंती उत्साहात साजरी
मालाड, ता. ८ (बातमीदार) : मालवणी येथील भीमनगर, गेट क्रमांक सहा येथे त्यागमूर्ती माता रमाई आंबेडकर यांची १२८वी जयंती भीम संग्राम संघ व धम्म ज्योती बुद्धविहार यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली.
या कार्यक्रमास बहुजन अन्याय अत्याचार निर्मूलन कृती समितीचे अध्यक्ष श्याम झळके प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. मार्गदर्शनपर भाषणात त्यांनी माता रमाई यांच्या संघर्षमय जीवनावर प्रकाश टाकत त्यांच्या त्याग, सहनशीलता आणि समाजासाठीच्या योगदानाचा गौरव केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक चळवळीत माता रमाई यांची भूमिका अत्यंत मोलाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कार्यक्रमात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व माता रमाई यांच्या वेशभूषेत सजलेल्या चिमुकल्यांनी केक कापून जयंती साजरी केली. ‘माता रमाई अमर रहें’ व ‘जयभीम’च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. उपस्थितांनी टाळ्यांच्या गजरात उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. जयंतीनिमित्त परिसरात आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. समाजबांधवांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती लाभली. कार्यक्रम शांततेत आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला.
