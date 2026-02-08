कोंडीमुक्तीसाठी धडक कारवाई; ९० फूट रोड, जुना लिंक रोड मोकळा
कांदिवली, ता. ८ (बातमीदार) ः कांदिवली पश्चिमेतील ९० फूट रोड आणि जुना लिंक रोडवरील वाढत्या वाहतूक कोंडीने नागरिक अक्षरशः हैराण झाले होते. रस्त्यांच्या दुतर्फा अनधिकृत व्यावसायिकांनी बस्तान मांडल्याने आधीच अरुंद असलेला मार्ग अधिकच संकुचित झाला होता. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, हॉर्नचा कर्कश आवाज आणि पादचाऱ्यांची होणारी गैरसोय यामुळे परिसरात तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने पोलिसांच्या संरक्षणात सलग तीन दिवस धडक तोडक कारवाई केली. रस्त्यावर उभारलेले अनधिकृत ढाचे, स्टॉल, बाकडे आणि हातगाड्यांवर कारवाई करत काही संरचना तोडण्यात आल्या, तर मोठ्या प्रमाणात साहित्य जप्त करण्यात आले. चारकोप पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. कारवाईनंतर मार्ग मोकळा झाल्याने वाहतूक सुरळीत होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. वाहनचालक आणि प्रवाशांनी दिलासा व्यक्त केला आहे. दरम्यान, एकता नगर परिसरातील मोकळ्या मैदानात तसेच पार्किंग केलेल्या वाहनांमध्ये बसून नशा करणाऱ्यांवरही पोलिसांनी कारवाई केली.
अनधिकृत व्यावसायिकांवर पालिकेचा वचक राहिलेला नाही. तक्रारीनंतरच कारवाई होते. नियमित गस्त आणि सातत्यपूर्ण कारवाई आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया व्यावसायिक फकरुद्दीन हासमी यांनी दिली.
