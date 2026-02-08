मुंबई
अटाळी ते वाल्मीकी शाळा रस्ते कामाला सुरुवात
अटाळी ते वाल्मीकी शाळा रस्ते कामाला सुरुवात
कल्याण, ता.८ (बातमीदार) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक ०३ मधील नागरिकांची अनेक वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष निधीतून वाल्मीकी शाळा ते अटाळी गावापर्यंतच्या नवीन डांबरीकरण रस्त्याच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. हा मार्ग आता सुकर होणार असून, परिसराच्या विकासाला मोठी गती मिळाली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या रस्त्याची दुरवस्था झाली होती. खड्डे, वाहतूक कोंडी आणि पावसाळ्यात होणारा चिखल यामुळे स्थानिक रहिवासी त्रस्त होते. या नवीन डांबरीकरणामुळे नागरिकांचा प्रवास सुरक्षित आणि सुलभ होणार आहे. तसेच, वडवली येथील उल्हास नदीवरील रस्त्याचे कामही आता अंतिम टप्प्यात असल्याने परिसराचा कायापालट होत आहे.