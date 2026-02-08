औषध विभागात मनुष्यबळाची कमतरता
औषध विभागात मनुष्यबळाची कमतरता
१३ जणांवर पाच जिल्ह्यांची जबाबदारी; बनावट औषधांवर नियंत्रण कठीण
ठाणे शहर, ता. ८ (बातमीदार) : औषधांमधील भेसळ रोखण्यासाठी औषध विभागाकडे अत्याधुनिक सुविधा आणि पुरेशा मनुष्यबळांची आवश्यकता असताना ठाणेसह कोकण विभागाचा डोलारा अवघ्या १३ जणांच्या खांद्यावर असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यात संतापजनक बाब म्हणजे, भेसळ रोखण्यासाठी हजारो किलोमीटरची पायपीट करणाऱ्या औषध विभागाला एकही वाहन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे औषधांमध्ये भेसळ करणाऱ्या टोळ्यांना रुग्णांच्या जीवाशी खेळण्यासाठी मोकळे रान मिळत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
ताप आणि खोकला प्रकरणात बनावट औषध दिल्याने मध्य प्रदेशात २० लहान मुलांना आपले प्राण गमवावे लागल्याने देशभरात खळबळ उडाली होती. राज्यातही अशी भेसळ करणाऱ्या टोळ्या सक्रिय आहेत. ग्रामीण भाग आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये भेसळयुक्त निकृष्ट जीवघेणी औषधे पोहोचवणाऱ्या मोठ्या टोळ्या कार्यरत आहेत. ठाणेसह कोकण विभागातदेखील या टोळ्या कार्यरत असून, त्या रुग्णांच्या जीविताशी खेळत आहेत. त्यामुळे या भेसळीकडे लक्ष देणे आवश्यक असतानाही कोकण विभागीय अन्न आणि औषध विभागाकडे अवघे १३ जणांचे मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. बाजारात मोठ्या प्रमाणात भेसळीची औषधे असल्याची शंका निर्माण झालेली असताना एवढ्या मोठ्या विभागातील सरकारी रुग्णालये, औषधी कारखाने आणि गोदामे, औषधविक्रीची दुकाने आदींवर कशी नजर ठेवायची, असा गंभीर प्रश्न कोकण विभागीय अन्न व औषध विभागाला पडला आहे. विभागाच्या कार्यक्षेत्रात निरीक्षण करणे, विविध संशयित ठिकाणी धाडी टाकणे, लोकांच्या तक्रारीचे निरसन करणे ही कामे करण्यासाठी विभागाला किमान ४२ जणांची आवश्यकता आहे. शासनाकडून ही मंजूर पदे आहेत, मात्र ती भरली गेलेली नाहीत. केवळ १३ जणांना हे काम करावे लागत असल्याने कामावर परिणाम होताना दिसत आहे. एखाद्या ठिकाणी बनावट औषधांची माहिती मिळाली असताना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी एकही वाहन उपलब्ध नाही. विभागाला विनावाहन बनावट औषधांची प्रकरणे हाताळावी लागत आहेत. याबाबत विभागाशी संपर्क साधला असता मनुष्यबळाची कमतरता आणि विभागाकडे वाहन नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
----------------------
वसई, विरारसह इतर अनेक ठिकाणी सरकारी रुग्णालयांना बनावट अँटीबायोटिक्स पुरवल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या प्रकरणात मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफास करण्यात आला होता. गुन्हेगार नागपूर कारागृहातून हे रॅकेट चालवत होते.
- बनावट औषधे ओळखणे कठीण
बनावट औषधे ओळखणे अत्यंत कठीण काम आहे. यातील टोळ्यांकडून पॅकेजिंग, कंपनीची नावे, औषधांच्या रंगातील बदल बारकाईने पाहूनही नजरेत येणार नाहीत, असे अत्यंत सूक्ष्म बदल केलेले असतात. तज्ज्ञांनाही सहज ओळखता येणार नाहीत अशा प्रकारे बनावट औषधे बाजारात येतात.
कोकण विभागातील जिल्हे : पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
