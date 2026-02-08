मतमोजणीची पनवेलकरांना उत्सुकता
पनवेल, ता. ८ (बातमीदार) : रायगड जिल्हा परिषद आणि पनवेल पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा निकाल उद्या सोमवारी (ता. ९) निकाल जाहीर होणार आहे. त्यामुळे जनतेचा कौल कोणाच्या पारड्यात जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पनवेल तालुक्यात शनिवारी (ता. ७) एकूण ६९.९८ टक्के मतदान झाले असून, मतदारांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदवला आहे.
तालुक्यात ९५ हजार ६३८ महिला, एक लाख १६१ पुरुष आणि एक इतर अशा एकूण एक लाख ९५ हजार ८०० मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. सकाळपासूनच अनेक मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा दिसून आल्या. विशेषतः महिला मतदारांचा उत्साह लक्षणीय ठरला. निवडणुकीसाठी पनवेल तालुक्यात ३४६ मतदान केंद्रांवर शांततेत आणि सुरळीत मतदान प्रक्रिया पार पडली. पनवेल तालुक्यातून रायगड जिल्हा परिषदेच्या आठ गटांसाठी, तसेच पनवेल पंचायत समितीच्या १६ गणांसाठी मतदान झाले आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत झालेल्या मोठ्या मतदानामुळे निकाल चुरशीचा लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पनवेलमधील व्ही. के. हायस्कूल येथे होणाऱ्या मतमोजणीनंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर कोणाचा झेंडा फडकणार, हे स्पष्ट होणार आहे.
मतमोजणीची तयारी पूर्ण
या निवडणुकीची मतमोजणी व्ही. के. हायस्कूल येथे पार पडणार असून, प्रशासनाने त्यासाठी सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. सुरक्षा व्यवस्थाही कडक ठेवण्यात आली असून, निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि उमेदवारांमध्ये उत्सुकतेचे वातावरण आहे.
मागील निवडणुकीतील पक्षीय बल
मागील निवडणुकीत रायगड जिल्हा परिषदेत आठ गटांपैकी भाजपकडे दोन, तर शेतकरी कामगार पक्षाकडे सहा गटांची सत्ता होती. पनवेल पंचायत समितीच्या १६ गणांमध्ये भाजप सहा, काँग्रेस तीन आणि शेकाप सात गणांवर सत्ताधारी होता.
