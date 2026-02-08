अंगणवाडी सेविकांचा गौरवसोहळा उत्साहात
अंगणवाडी सेविकांचा गौरवसोहळा उत्साहात
रमाबाई आंबेडकर जयंतीनिमित्त २०० सेविकांचा सन्मान
ठाणे, ता. ८ (बातमीदार) : समाजाच्या जडणघडणीत मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या निःस्वार्थ सेवेला मानवंदना करण्यासाठी रमाबाई भीमराव आंबेडकर जयंतीनिमित्त ठाण्यात विशेष सन्मान सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृती प्रतिष्ठान, खोज फाउंडेशन व गौतम फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमात सुमारे २०० अंगणवाडी सेविका व मदतनीस भगिनींचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.
बालकांचे पोषण, आरोग्य, शिक्षण व संस्कार या मूलभूत बाबींची जबाबदारी खांद्यावर घेऊन समाजाचा पाया मजबूत करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांचे कार्य अनेकदा दुर्लक्षित राहते. अत्यल्प मानधनात, प्रतिकूल परिस्थितीतही या सेविका प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य बजावत असतात. त्यांच्या या सेवाभावाची दखल घेऊन त्यांना सन्मानित करण्याच्या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. प्राध्यापक प्रमोद वाघमोडे आणि इंजिनियर अमोल जगताप यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम साकार झाला. कार्यक्रमात बोलताना प्रा. प्रमोद वाघमोडे म्हणाले की, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या समाजाच्या खऱ्या शिल्पकार आहेत. कोणतीही अपेक्षा न ठेवता त्या भावी पिढी घडवण्याचे काम करत आहेत. त्यांच्या कष्टांचा सन्मान होणे ही काळाची गरज आहे. ते पुढे म्हणाले की, या सेविकांच्या कार्याला केवळ शासकीय नव्हे, तर सामाजिक पातळीवरही पाठबळ मिळणे आवश्यक आहे. हा सन्मान त्यांच्या आत्मसन्मानाला बळ देणारा आहे. या कार्यक्रमास ठाणे महापालिकेच्या नवनिर्वाचित महापौर शर्मिला पिंपळोलकर-गायकवाड, नवनिर्वाचित नगरसेवक, विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी व समाजसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या उपक्रमामुळे अंगणवाडी सेविकांच्या कार्याची समाजात अधिक ठळक दखल घेतली जाईल, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.