बेपत्ता नगरसेवकाचा अचानक ‘दर्शन’ सोहळा
बेपत्ता नगरसेवकाचा अचानक ‘दर्शन’ सोहळा
आतापर्यंत संपर्क का नव्हता, या प्रश्नावर मात्र मौन
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ८-ः कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीपासून ठाकरे गटाचे चार नगरसेवक बेपत्ता असल्याने शहराच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती. मधुर म्हात्रे, कीर्ती ढोणे, राहुल कोट आणि स्वप्नाली केणे हे नगरसेवक निवडून आल्यापासून सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये न दिसल्याने त्यांच्या भूमिकेबाबत अनेक शंका उपस्थित केल्या जात होत्या.
दरम्यान, यातील कीर्ती ढोणे या पुन्हा ठाकरे गटात सक्रिय झाल्याचे स्पष्ट झाले असले, तरी उर्वरित तीन नगरसेवक मधुर म्हात्रे, राहुल कोट आणि स्वप्नाली केणे अद्यापही माध्यमांपासून दूर असल्याचे चित्र आहे. मधुर म्हात्रे आणि स्वप्नाली केणे हे घरी परतल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्यांनी अद्याप माध्यमांसमोर येणे टाळले आहे.
अशातच मोहने परिसरातील ठाकरे गटाचे बेपत्ता नगरसेवक राहुल कोट हे शिवसेना शिंदे गटाच्या महापौर हर्षाली चौधरी आणि भाजप आमदार निरंजन डावखरे यांच्यासोबत एका शाळेच्या कार्यक्रमात अचानक मंचावर उपस्थित राहिल्याने सर्वांचं लक्ष त्यांच्याकडे वेधले गेले. शिंदे गटाच्या महापौर आणि भाजप आमदारांसोबत ठाकरे गटाच्या नगरसेवकाची उपस्थिती पाहून राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
कार्यक्रमानंतर माध्यम प्रतिनिधींनी राहुल कोट यांना ‘इतके दिवस तुम्ही कुठे होतात?’ असा थेट सवाल विचारताच, ‘आता नको, नंतर बोलू,’ असं म्हणत कार्यक्रमातून ते बाहेर पडले. त्यांच्या या वागणुकीमुळे संशय अधिकच गडद झाला असून विविध राजकीय तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे.
याविषयी नवनिर्वाचित शिवसेना शिंदे गटाच्या महापौर हर्षाली चौधरी यांनीही बोलणे टाळले. ‘हा कार्यक्रम शैक्षणिक स्वरूपाचा आहे. आम्ही या शाळेचे माजी विद्यार्थी असल्याने आजच आमची येथे भेट झाली. या आधी ते माझ्या संपर्कात नव्हते’, असे चौधरी यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे, कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिकेत भाजपचे ५०, शिवसेनेचे ५३, ठाकरे गटाचे ११, मनसेचे ५, काँग्रेसचे २ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चा १ नगरसेवक निवडून आला आहे. महायुतीच्या संख्याबळामुळे शिवसेनेच्या हर्षाली चौधरी महापौर, तर राहुल दामले उपमहापौर झाले आहेत. मात्र या राजकीय गणितांमध्ये ठाकरे गटाचे बेपत्ता नगरसेवक हा मुद्दा अद्यापही अनुत्तरितच आहे.
राहुल कोट यांच्या या अचानक उपस्थितीमुळे आणि माध्यमांपासून काढलेल्या पळामुळे ठाकरे गटातील अंतर्गत घडामोडी, संभाव्य पक्षांतर आणि पुढील राजकीय भूमिका याबाबत चर्चांना अधिकच जोर आला आहे. आता या बेपत्ता नगरसेवकांवर ठाकरे गट नेतृत्वाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.