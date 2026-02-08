मुंबई
ठाकरे गटाचे बॅनर अज्ञातांनी फाडले
कल्याण, ता. ८ (वार्ताहर) : बल्याणी विभागात धार्मिक कार्यक्रमानिमित्त प्रभाग क्रमांक चारमध्ये लावलेले ठाकरे गटाचे बॅनर फाडण्यात आले आहेत.
शिवसेना ठाकरे गटाचे केडीएमसीचे नवनिर्वाचित नगरसेवक राहुल कोट, तेजश्री गायकवाड यांचे शुभेच्छापर बॅनर काही समाजकंटकांकडून फाडण्यात आले आहेत. सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तसेच पोलिस प्रशासनाने दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई झाली नाही तर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा स्थानिकांनी दिला आहे.