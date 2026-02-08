भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट
उल्हासनगरात डॉग शेल्टर होमची मागणी
उल्हासनगर, ता. ८ (बातमीदार) : भटक्या कुत्र्यांच्या चावण्याच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत असल्याने इतर शहरांप्रमाणे उल्हासनगरातही डॉग शेल्टर होम तयार करण्याची मागणी भाजप कार्यकर्ते परमानंद गेरेजा यांनी केली आहे. यासंदर्भात लवकरच पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांची शिष्ठमंडळासोबत भेट घेणार असल्याचे गेरेजा यांनी सांगितले.
शहरात जवळपास सात ते आठ हजार भटके कुत्रे असू शकतात. डॉग शेल्टर होममुळे भटक्या कुत्र्यांसाठी सुरक्षित जागा, जेवण, पाणी, आरोग्यसेवा मिळू शकते. त्यामुळे शहरातील भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण मिळण्याची आणि चावण्याचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी एन.जी.ओ, प्राणीमित्र सहकार्य करण्यास तयार असल्याची माहिती परमानंद गेरेजा यांनी दिली.
डॉग शेल्टर होम काळाची गरज असल्यामुळे त्यासाठी तातडीने पुढाकार घेण्यासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार कुमार ऐलानी, आमदार सुलभा गायकवाड, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, महापौर अश्विनी निकम, उप-महापौर अमर लुंड यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याचे गेरेजा म्हणाले.
दररोज सरासरी शंभर जणांना चावा
कॅम्प नंबर ३ मध्ये मध्यवर्ती शासकीय रुग्णालय आणि कॅम्प नंबर ४ मध्ये शासकीय प्रसूती गृह या दोन ठिकाणी कुत्र्यांनी चावा घेतल्यास रेबीजची इंजेक्शने दिली जातात. शासकीय प्रसूतिगृहात दररोज किमान ५० जण इंजेक्शन घेण्यासाठी येत असल्याची माहिती अधीक्षक डॉ. शशिकांत दोडे यांनी दिली, तर शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयात ५० च्या वर नागरिक इंजेक्शन घेण्यासाठी येतात.