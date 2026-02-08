कायदा असूनही गोदी कामगारांच्या घरांना नकार
कामगार संघटनेचे केंद्र सरकारला निवेदन
नितीन बिनेकर : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : मेजर पोर्ट प्राधिकरण अधिनियम २०२१ मधील कलम ७०च्या तरतुदीनुसार बंदर कर्मचाऱ्यांच्या निवासासह सामाजिक सुविधांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा अधिकार आहे; मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासन नियमांकडे बोट दाखवत कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आहे. ‘बिहार भवनला जमीन दिली जाते, तर बंदर कर्मचाऱ्यांना का नाही,’ असा थेट प्रश्न उपस्थित करून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनने बंदर कर्मचाऱ्यांसाठी सवलतीच्या दरात जमीन उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय बंदरे, जहाजवाहतूक व जलमार्ग मंत्रालयाकडे अधिकृत निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, ‘मुंबई महानगर क्षेत्रातील घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे निम्न व मध्यम श्रेणीतील बंदर कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे घर खरेदी करणे अशक्यप्राय झाले आहे. बंदर परिसरात परवडणाऱ्या घरांची मोठी कमतरता असून, त्याचा कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानासह कामकाजाच्या कार्यक्षमतेवरही विपरीत परिणाम होत आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळाने १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माणासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यास तत्त्वतः मंजुरी देणारा ठराव संमत केला होता; मात्र केंद्र सरकारची अंतिम मंजुरी न मिळाल्याने हा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहे.’ मेजर पोर्ट प्राधिकरण कायदा २०२१ मधील कलम ७०नुसार कर्मचाऱ्यांच्या निवासासह सामाजिक सुविधांसाठी निधी व साधनसामग्री वापरण्याचा अधिकार बंदर मंडळाला असल्याचेही संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे.
काही कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमार्फत स्वतःच्या गुंतवणुकीतून घरे उभारण्यास तयार असून, त्यासाठी सवलतीच्या दरात जमीन उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. सध्या अनेक कर्मचारी बंदर प्राधिकरणाच्या वसाहतींमध्ये किंवा भाड्याच्या घरांत वास्तव्यास असल्याचे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
‘विशेष प्रकरण’ची मागणी
बिहार भवनाप्रमाणेच बंदर कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माणाचा प्रस्तावही ‘विशेष प्रकरण’ म्हणून मंजूर करून आवश्यक प्रशासकीय परवानग्या तातडीने द्याव्यात, अशी मागणी संघटनेने केंद्र सरकारकडे केली आहे. ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानंतर उचलण्यात आलेले हे पाऊल भविष्यातील धोरणात्मक निर्णयांसाठी महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईत ‘बिहार भवन’ उभारण्यासाठी बिहार सरकारने मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे जमीन मागितली होती; त्यानुसार ‘बीपीटी’ने साधारण पाऊण एकर जमीन भाडेतत्त्वावर बिहार सरकारला दिली असून, एल्फिन्स्टन इस्टेट परिसरात बिहार भवन उभारले जाणार आहे; मात्र बीपीटीतील कर्मचाऱ्यांनी गेल्या १२ वर्षांपासून मुंबईत परवडणाऱ्या घरांसाठी बंदर प्राधिकरणाकडे जमीन देण्याची मागणी केली आहे. बंदर उभारणीसाठी आयुष्य वेचलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच मुंबईत घर मिळत नसताना बाहेरील राज्याला प्राधान्य दिले जात असल्याची तीव्र नाराजी कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
