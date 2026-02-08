लोककलेतील योगदानाचा सन्मान
लोककलेतील योगदानाचा सन्मान
कासा महोत्सवात पद्मश्री भिकल्या धिंडा यांचा गौरव
कासा, ता. ८ (बातमीदार) ः आदिवासी लोककला जपण्यासाठी योगदान देणारे तारपा वादक तसेच पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त जव्हारचे ज्येष्ठ कलावंत भिकल्या धिंडा (वय ९२) यांचा कासा महोत्सवात विशेष सत्कार करण्यात आला. या सोहळ्यामुळे कासा महोत्सवाची प्रतिष्ठा वाढली आहे.
आदिवासी लोककला, संस्कृतीबरोबर मनोरंजनाचा मिलाफ अनुभवण्यासाठी कासा महोत्सव पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय आला होता. महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी गुजरात येथील आंतरराष्ट्रीय हास्य सम्राट, पुरस्कारप्राप्त कलाकार हर्षित बेराडिया यांनी राष्ट्रप्रेम जागवणारे किस्से, विनोदी नाटिकांमधून प्रेक्षकांना खळखळून हसवले, तर महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध दादूस आणि सुप्रसिद्ध गायक जगदीश पाटील यांनी सादर केलेल्या सुमधुर गीतांनी परिसर मंत्रमुग्ध झाला. त्यामुळे ग्रामीण संस्कृती, लोककला, खाद्यसंस्कृती, मनोरंजनाचा संगम साधणारा कासा महोत्सव मनोरंजनाचे केंद्र राहिले.
--------------------------------------
अर्थकारणाला चालना
रविवारी ‘खेळ पैठणीचा’ हा विशेष कार्यक्रम होणार आहे. रात्री उशिरा संगीत सम्राट सीझन २.० मधील सुपरस्टार विजेती आणि महाराष्ट्राची लाडकी गायिका श्रावणी महाजन यांचा भव्य लाइव्ह ऑर्केस्ट्रा होणार आहे. याचबरोबर महोत्सवात ५८ ते ६० विविध खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स तसेच विविध वस्तूंची विक्रीमुळे स्थानिक बचतगट, व्यावसायिक आणि ग्रामीण अर्थकारणाला मोठी चालना मिळाली आहे.
--------------------------------
फेस्टिव्हलचा मुख्य उद्देश येथील नागरिकांच्या अंगी असलेल्या कलागुणांना प्रोत्साहन देणे. त्यांना योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा आहे. यामुळे स्थानिक पर्यटन वाढण्यास मदत होईल, तसेच नागरिकांना आर्थिक लाभही मिळेल.
- डॉ. विश्वास वळवी, अध्यक्ष
