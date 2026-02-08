मुंबई

द्रुतगती मार्गांवर मातीचे ढिगारे; प्रदूषणात वाढ

द्रुतगती मार्गांवर मातीचे ढिगारे; प्रदूषणात वाढ
Published on

द्रुतगती मार्गावर मातीचे ढिगारे; प्रदूषणात वाढ
सुधीर फडके उड्डाणपुलाखाली ठाकूर कॉम्प्लेक्स ते साईधामपर्यंत धुळीचा त्रास; दुचाकीस्वारांसाठी धोकादायक परिस्थिती
कांदिवली, ता. ७ (बातमीदार) ः कांदिवली ते बोरिवली पूर्वेकडील द्रुतगती महामार्गावरील सुधीर फडके उड्डाणपुलाखाली, ठाकूर कॉम्प्लेक्सपासून साईधामपर्यंतच्या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात बारीक मातीचे ढिगारे साचले आहेत. या मार्गावर प्रचंड वाहतूक होत असल्याने भरधाव वाहनांमुळे धूळ सातत्याने हवेत मिसळत आहे. त्यामुळे वाहनचालक व प्रवाशांना धुळीचा आणि वाढत्या प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
रस्त्याच्या कडेला साचलेल्या मातीमुळे विशेषतः दुचाकीस्वारांसाठी अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. वाहतुकीच्या कोंडीत अनेक दुचाकीस्वार डाव्या बाजूने मार्ग काढतात; मात्र साचलेल्या मातीमुळे घसरण्याची शक्यता वाढली आहे. लाखो रुपये खर्च करूनही द्रुतगती मार्गाची नियमित साफसफाई होत नसल्याची तक्रार वाहनचालकांकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, मुंबई व उपनगरांतील हवेची गुणवत्ता ढासळत असून, प्रदूषणाने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. हवामान प्रदूषण मंडळाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार दहिसर, बोरिवली, कांदिवली, मालाड ते गोरेगावपर्यंत सुरू असलेल्या मोठ्या विकासकामांमुळे प्रदूषणात भर पडत आहे. बांधकामे, रस्तेदुरुस्ती आणि वाढती वाहनसंख्या ही प्रदूषणामागील प्रमुख कारणे मानली जात आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, “पालिकेने बेशिस्तपणे माती वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांवर व संबंधित विकासकांवर कठोर कारवाई करावी आणि रस्ते मातीमुक्त करावेत,” अशी मागणी वाहनचालक व सामाजिक कार्यकर्ते अभिजित भोसले यांनी केली आहे.
याबाबत रस्ते विभागाचे अभियंता विश्वनाथ माने म्हणाले, “स्पॉटचे फोटो पाठवा. तातडीने साफसफाई केली जाईल. अशा समस्या असतील तर कळवत जा; तत्परतेने सोडविण्याचा प्रयत्न करू.” एकूणच, दररोज साचणाऱ्या मातीमुळे वाढते प्रदूषण आणि अपघातांचा धोका लक्षात घेता प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

माती उचलण्याकडे दुर्लक्ष
बांधकाम स्थळांवरून मातीने भरलेले ट्रक व डम्पर ये-जा करतात. या वाहतुकीदरम्यान वाहनांतून मोठ्या प्रमाणात माती रस्त्यावर सांडत असल्याचे दिसून येते. मात्र, पालिका किंवा संबंधित ठेकेदारांकडून ती माती तातडीने उचलली जात नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. परिणामी, साचलेली माती वाहतुकीमुळे हवेत उडून प्रदूषणात भर घालत आहे.

Related Stories

No stories found.