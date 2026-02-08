मद्यधुंद अवस्थेत निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याचा राडा
नवी मुंबई, ता. ८ (वार्ताहर) : नवी मुंबईतील करावे गाव परिसरात शनिवारी (ता. ७) सायंकाळी मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या एका कारचालकाने भरधाव इनोव्हा कार चालवत रस्त्यावरील चार ते पाच वाहनांना जोरदार धडक दिली. विशेष म्हणजे, हा कारचालक मुंबई पोलिस दलातील सेवानिवृत्त वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक असल्याची माहिती समोर आली आहे. कारवर ‘पोलिस’ अशी पाटीही लावलेली होती.
सायंकाळच्या सुमारास काळ्या रंगाची इनोव्हा कार करावे गावातील रस्त्यावरून प्रचंड वेगाने आणि बेफिकिरीने धावत होती. अचानक या कारने रस्त्याच्या कडेला उभ्या तसेच चालू असलेल्या काही वाहनांना धडक दिली. धडकेचा आवाज इतका भीषण होता, की परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र अनेक वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
अपघातानंतर संतप्त झालेल्या स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ कार थांबवून चालकाला बाहेर काढले. त्या वेळी चालक पूर्णपणे नशेत असल्याचे स्पष्ट झाले. कारची तपासणी केली असता त्यामध्ये अरुण बबन पोखरकर, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक (मुंबई पोलिस) असे ओळखपत्र आढळून आले. संतापाच्या भरात जमावाने चालकाला चोपही दिला. घटनेची माहिती मिळताच एन.आर.आय. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत चालकाला ताब्यात घेतले व परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
प्राथमिक तपासात संबंधित चालक सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी अरुण पोखरकर असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून त्यांच्याविरुद्ध ‘ड्रंक अँड ड्राइव्ह’ची नोंद करण्यात आली आहे.
- देवेंद्र पोळ, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक
