रस्त्याचे निकृष्ट काम चालणार नाही
पाहणी दौऱ्यात महापौर अश्विनी निकम यांचा उशारा
उल्हासनगर, ता ८ (वार्ताहर) : महापौरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अश्विनी निकम यांनी दुसऱ्याच दिवशी शहरात पाहणी दौरा केला. या वेळी त्यांनी शहरात आता निकृष्ट दर्जाचे काम चालणार नाही, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाला दिला आहे. शहराच्या मुख्य आणि सर्वाधिक वर्दळीच्या के. बी. महामार्ग रस्त्यावर सुरू असलेल्या रस्ता बांधकामाच्या कामाची त्यांनी प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन पाहणी करत कामाच्या दर्जावर आणि संथ कामावर तीव्र संताप व्यक्त केला.
महापौर अश्विनी निकम यांनी के. बी. रोडवरील रस्त्यांची दयनीय अवस्था, अपूर्ण काम आणि अस्वच्छ परिस्थिती पाहून संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारत चांगलेच धारेवर धरले. पाहणीदरम्यान कामाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उडणारी धूळ, अपूर्ण रस्त्याची कामे आणि वाहतुकीस होणारा त्रास यामुळे नागरिक व व्यापारीवर्ग त्रस्त झाल्याचे चित्र समोर आले. या वेळी व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी धुळीमुळे आरोग्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण होत असून, व्यवसायावरही विपरीत परिणाम होत असल्याची तक्रार महापौरांकडे केली.
रस्ता बांधकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याच्या गुणवत्तेबाबत तसेच कामाच्या संथ आणि निष्काळजी नियोजनाबाबत महापौरांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी प्रश्नांत मानकर यांना चांगलेच धारेवर धरले. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते म्हणजे नागरिकांच्या जीविताशी तडजोड आहे. असे काम कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही, असा कडक इशारा त्यांनी दिला.
वेळेत काम पूर्ण करण्याचे निर्देश
रस्त्याचे काम उच्च दर्जाच्या साहित्याचा वापर करून, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने आणि ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले. भविष्यात शहरातील कोणतेही विकासकाम अपूर्ण, निकृष्ट किंवा नियमबाह्य आढळल्यास संबंधित ठेकेदारांसह जबाबदार अधिकारी यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
