श्रमिक नगर झोपडपट्टीवर कारवाईकडे दुर्लक्ष
तुर्भे, ता. ८ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील औद्योगिक क्षेत्रात असलेल्या अवैध झोपडपट्ट्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देऊनही नवी मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. खैरणे एमआयडीसी परिसरातील श्रमिकनगर या झोपडपट्टीबाबत उच्च न्यायालयाने ऑगस्टमध्ये दिलेला आदेश आजतागायत अमलात आणलेला नाही.
नवी मुंबई औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड क्रमांक पी-६० वर अवैधरीत्या उभारण्यात आलेली श्रमिकनगर झोपडपट्टी हटविण्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ ऑगस्टला संबंधित झोपडपट्टीवर निष्कासनाची कारवाई करून ती चार महिन्यांच्या आत म्हणजे १९ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते; मात्र आदेशाचा कालावधी संपूनही संबंधित झोपडपट्टी आजही जैसे थे उभी आहे.
विशेष म्हणजे, या झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन पालिकेमार्फत आधीच करण्यात आले आहे. ओएस-२ (अ) या भूखंडावर ‘वाल्मीक निवास’ योजनेंतर्गत सदनिका बांधून त्या रहिवाशांना देण्यात आल्या आहेत. असे असतानाही अनेक रहिवासी जुन्या झोपड्यांचा ताबा सोडण्यास तयार नाहीत. उलट काहींनी झोपड्यांवर तळ अधिक एक मजली पक्की घरे उभारली असून ती घरे भाड्याने दिल्याची बाबही समोर आली आहे.
या गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधण्यासाठी औद्योगिक विभागाचे कार्यकारी अभियंता आव्हाड यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
मलनिस्सारण केंद्रासाठी भूखंड राखीव
ज्या पी-६० क्रमांकाच्या भूखंडावर श्रमिकनगर झोपडपट्टी उभी आहे, तो भूखंड मलनिस्सारण केंद्रासाठी राखीव आहे. या ठिकाणी केंद्राची उभारणी झाल्यास परिसरातील सांडपाणी व्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न सुटू शकतो. गटारांमधून होणाऱ्या अनियंत्रित सांडपाणी विसर्गावरही नियंत्रण मिळू शकणार आहे. त्यामुळे हा भूखंड तातडीने मोकळा करणे सार्वजनिक आरोग्य व पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
