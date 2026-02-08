व्यापारी महापंचायतच्या अध्यक्षपदी महेश मूलचंदानी
उल्हासनगर, ता. ८ (बातमीदार) : गेल्या अनेक वर्षांपासून कॅम्प नंबर पाचमधील जवळपास २५ व्यापारी पंचायती एकवटल्या असून त्यांची व्यापारी महापंचायत सक्रिय आहे. या व्यापाऱ्यांच्या महापंचायतीची बैठक पार पडली असून त्याच्या अध्यक्षपदी स्पंच पुरवठा व्यापारी महेश मूलचंदानी यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.
कुर्ला कॅम्प रोडवरील शांतीसागर येथे व्यापारी महापंचायतची बैठक मावळते अध्यक्ष गोपी वाधवानी यांच्या उपस्थितीत पार पडली. त्यात महेश मूलचंदानी यांची व्यापारी महापंचायतच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. बैठकीत व्यापाऱ्यांच्या हिताची रूपरेषा, त्यांच्या रक्षेसाठी उपाययोजना, त्यांच्या अडीअडचणी, समस्या सोडवणे यावर चर्चा करण्यात आली. तसेच दरवर्षी अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यावर एकमत झाले. त्यावर व्यापारी महापंचायतची समिती स्थापन करून व्यापाऱ्यांच्या समस्या मार्गी लावण्यात येणार असल्याचे आश्वासन नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश मूलचंदानी यांनी दिले. या वेळी व्यापारी सोनी भाटिया, गोपी वाधवानी, बाबू ताराचंदानी, किशन गंगवानी, दीपू गंगवानी, अनिल मुखी, धनराजमल, डॉ. रोहरा, मेंलू मसंद आदी उपस्थित होते.
