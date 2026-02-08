स्वीकृत नगरसेवकपदी दोन कार्यकर्ते
खारघर, ता. ८ (बातमीदार) : पनवेल महापालिकेत भाजपचे महापौर आणि उपमहापौर झाल्यानंतर लवकरच स्वीकृत नगरसेवकपदाची निवड होणार आहे. खारघरमधून कोणाची वर्णी लागणार, याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. भाजपच्या खारघरमधील दोन कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार असल्याची चर्चा आहे.
पनवेल महापालिकेत मंगळवारी (ता. १०) महापौर आणि उपमहापौर विराजमान होणार आहेत. तसेच लवकरच स्थायी समिती आणि विविध समिती प्रक्रिया पार पडल्यानंतर लवकरच स्वीकृत नगरसेवकपदाची निवड केली जाणार आहे. दरम्यान, भाजपकडून चार व्यक्तींची स्वीकृत नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. त्यात खारघरमधून दीपक शिंदे, संतोष शर्मा, संजय घरत, गुरू गायकर आणि विनोद घरत यांच्या नावाची चर्चा आहे. या पाचपैकी दोन कार्यकर्त्यांची निवड होणार असल्याची चर्चा खारघर भाजपमध्ये सुरू आहे. पक्ष संघटन मजबूत करण्यासाठी अनुभवी, सक्रिय आणि समाजाशी थेट जोड असलेल्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचा भाजपचा विचार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.
पक्षनेतृत्वाकडून अंतिम निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नसला, तरी स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी काही नावे चर्चेत असल्याने स्थानिक राजकारणात उत्सुकता वाढली आहे. आगामी दिवसांत याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या नावांनी पसंती
दीपक शिंदे हे शिक्षण क्षेत्राशी निगडित आहे. तसेच संतोष शर्मा हे उत्तर भारतीय असून, अनेक वर्षांपासून पक्षाचे काम करीत आहे. माजी उपसरपंच गुरु गायकर, संजय घरत हे शेकापमधून भाजपमध्ये प्रवेश करून पक्षवाढीसाठी कार्य करीत आहे. विनोद घरत यांचे नागरी समस्या, विकासकामे आणि पक्ष विस्तारासाठी त्यांचे योगदान आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.