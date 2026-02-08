केंद्राच्या अर्थसंकल्पात व्यापाराला बूस्टर डोस
केंद्राच्या अर्थसंकल्पात व्यापाराला बूस्टर डोस
भाजपचे प्रवक्ते प्रदीप रामचंदानी यांचे प्रतिपादन
उल्हासनगर, ता. ८ (बातमीदार) : केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प उल्हासनगरातील पायाभूत सुविधांना चालना देणारा असून, व्यापाराला बूस्टर डोस देण्यासोबत त्यांचे चांगभले करणारा आहे. तसेच स्थानिक व्यापारी आणि लघु उद्योगांसाठी प्रगतीची नवी दारे उघडणारा असल्याचा विश्वासही भाजपचे प्रवक्ते प्रदीप रामचंदानी यांनी व्यक्त केला. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
उल्हासनगर हे व्यापाराचे मोठे केंद्र असून, येथील एमएसएमई क्षेत्र आणि स्थानिक उद्योजकांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील उत्पादनांना आणि लघू उद्योगांना मोठी उभारी मिळेल, असे रामचंदानी म्हणाले. कररचनेत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे व्यापाऱ्यांवरील ओझे कमी होणार असून, व्यवसाय सुलभता आणून व्यापारात पारदर्शकता येईल. व्यापार वाढीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर, स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांमुळे स्थानिक तरुणांना कामाच्या संधी मिळतील, असेही ते म्हणाले.
पत्रकार परिषदेला आमदार कुमार आयलानी, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया, उपमहापौर अमर लुंड यांच्यासह व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष सरचिटणीस अमित वाधवा, हरेश भाटिया, नवीन दुसेजा आणि पक्षाचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
फोटो - 225
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.