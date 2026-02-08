शेतकरी खरीपातील भाताच्या पैशांच्या प्रतिक्षेत
शेतकरी खरिपातील भाताच्या पैशांच्या प्रतीक्षेत
मुरबाड तालुक्यात आंदोलनाचा इशारा
सरळगाव, ता. ८ (बातमीदार) : ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यात आदिवासी विभागामध्ये आदिवासी विकास महामंडळ प्रादेशिक कार्यालय नाशिक अंतर्गत धान (भात) खरेदी करीत असते. खरीप हंगाम २०२४-२५ मधील धानाचे पैसे मिळण्याच्या प्रतीक्षेत शेतकरी राजा आहे. माळ मठावर हे शेतकरी जमा झाले होते. ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप हंगाम २०२४-२५ मध्ये आदिवासी विकास महामंडळाकडे भात दिले असून, त्याचे पैसे अजूनही मिळाले नसल्यामुळे या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
मुरबाड तालुक्यातील आदिवासी विकास महामंडळ अंतर्गत धसई केंद्र येथील ४३ शेतकरी, माळ केंद्र येथील २३६ शेतकरी व पाटगाव केंद्र येथील २८ शेतकरी असे एकूण ३०७ शेतकऱ्यांचे धान्याचे पैसे अपेक्षित आहेत. याबाबत ठाणे-पालघर सहकार बोर्ड संचालक प्रकाश पवार यांनी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, मुरबाड विधानसभेचे आमदार किसन कथोरे, ठाणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुभाष पवार, जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ, तहसीलदार अभिजित देशमुख यांच्या माध्यमातून आदिवासी विकास महामंडळाकडे खरीप हंगाम २०२४-२५ मधील सातबाऱ्यावरील पीक पेराची नोंद शिथिल करावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका मांडली होती.
मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे यांनी शेतकऱ्यांना दहा दिवसांच्या आत पैसे मिळण्याचे आश्वासन दिले असून १७ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत पैसे न मिळाल्यास १८ फेब्रुवारीला शेतकरी शहापूर येथील आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालया समोर आंदोलन करतील, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
याप्रसंगी शेतकऱ्यांच्या बाजूने न्याय मिळावा म्हणून ठाणे-पालघर सहकार बोर्डाचे संचालक प्रकाश पवार, जिल्हा परिषद माजी सदस्य संजय पवार, पंचायत समितीचे माजी सदस्य अनिल घरत, किसन आलम, माळ सेवा सोसायटीचे सचिव मधुकर कवटे व शेतकरी उपस्थित होते.
प्रतिदिन १००० क्विंटल खरेदीची मागणी
खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये आदिवासी विकास महामंडळाने लवकरात लवकर भात खरेदी सुरू करावी, खरेदीची मर्यादा प्रतिदिन ३०० क्विंटल ऐवजी १००० क्विंटल करावी, अशीही मागणी शेतकऱ्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
