पारंपरिक गोठा पद्धत नामशेष होण्याच्या मार्गावर
आधुनिक शेती, मजुरांची कमतरता आणि बदलते ग्रामीण जीवन यांचा परिणाम
विक्रमगड, ता. ८ (बातमीदार) ः गोठा म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतीसाठी बैलांची गरज, दुधाचा पूरक व्यवसाय आणि शेणखतामुळे मातीची सुपीकता टिकून राहायची. त्यामुळे गोठा हा केवळ जनावरांचा निवारा नसून ग्रामीण अर्थचक्राचा मुख्य आधार होत आहे. विक्रमगड, शीळ, सजन, आलोंडे, झाडपोली, ओंदे, मलवाडा परिसरात दूध व्यवसाय हा कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत मानला जात होता. अनेक कुटुंबे दूध संकलन केंद्रांवर अवलंबून होती.
गेल्या काही वर्षांत मात्र तालुक्यात जनावरांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली आहे. अनेक शेतकरी शेतीत यांत्रिकीकरणाकडे वळले असून ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर यांचा वापर वाढला आहे. परिणामी बैलजोड्यांची गरज कमी झाली. तसेच चाऱ्याची कमतरता, वाढते औषध खर्च आणि मजुरांची टंचाई यामुळे जनावरे पाळणे खर्चिक ठरत आहे. तालुक्यातील अनेक युवक शिक्षण व रोजगारासाठी शहरांकडे स्थलांतरित होत आहेत. त्यामुळे पारंपरिक शेती व दुग्ध व्यवसायाकडे त्यांचा ओढा कमी झाला आहे. वयोवृद्ध पालकांकडे जनावरांची जबाबदारी येते, परंतु वयामुळे ते सर्व सांभाळणे कठीण जाते. परिणामी गोठे रिकामे पडलेले दिसतात.
पूर्वी संयुक्त कुटुंब व्यवस्था असल्याने गोठा व्यवस्थापनात सर्वांची मदत मिळत असे. आता लहान कुटुंब पद्धत वाढल्याने जनावरांची देखभाल करणे जड जाते. घराभोवतीची मोकळी जागा कमी होत असून, अनेक ठिकाणी गोठ्यांची जागा घरबांधणीसाठी वापरली जात आहे. जनावरांची संख्या घटल्याने स्थानिक दूध उत्पादन कमी झाले आहे. परिणामी बाहेरील भागातून दूध आयात करण्याची वेळ येत आहे. शासनाकडून दुग्ध व्यवसायासाठी अनुदान, गोठा बांधणी योजना, जनावर खरेदीसाठी कर्ज अशा विविध योजना राबविल्या जात असल्या तरी त्याचा लाभ सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची तक्रार आहे. कागदपत्रांची गुंतागुंत आणि आर्थिक जोखीम यामुळे अनेक शेतकरी या योजनांपासून दूर राहतात.
सेंद्रिय शेतीवर परिणाम :
गोठा पद्धत कमी झाल्याने शेणखताची उपलब्धता घटली आहे. त्यामुळे शेतकरी रासायनिक खतांवर अधिक अवलंबून राहत आहेत. याचा दीर्घकालीन परिणाम मातीच्या सुपीकतेवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी गोठा पद्धतीचे पुनरुज्जीवन गरजेचे असल्याचे कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे.
