बदलापूर-कर्जत महामार्ग मृत्यूचा सापळा
गतिरोधक, पथदिवे बसवण्याची मागणी
बदलापूर, ता. ८ (बातमीदार) : बदलापूर-कर्जत महामार्गावर अपघातांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नसून, ढवळे पाडा ते डोणे या परिसरात प्रवास करणे म्हणजे जीव धोक्यात घालण्यासारखे झाले आहे. या मार्गावर आवश्यक ठिकाणी स्पीड ब्रेकर, सूचनाफलक, रिफ्लेक्टर, पथदिवे तसेच इतर मूलभूत सुरक्षा उपायांचा अभाव असल्याने दुचाकीस्वार, चारचाकी वाहनचालक व पादचाऱ्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. स्थानिक नागरिकांकडून तसेच विविध संघटनांकडून वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित विभागाकडून केवळ आश्वासनांची बोळवण केली जात असून, प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
अपघातांमध्ये सातत्याने निष्पाप नागरिकांचे बळी जात असताना प्रशासनाची निष्क्रियता संतापजनक असल्याचे मनसेचे वांगणी विभाग अध्यक्ष जयेश नंदू केवणे यांनी सांगितले. तत्काळ सुरक्षा उपाययोजना, स्पीड ब्रेकर बसवणे व अपघातप्रवण ठिकाणी योग्य व्यवस्थापन न केल्यास मनसे व स्थानिक नागरिकांच्या वतीने संपूर्ण महामार्गावर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून महामार्गाचे काम करत असताना योग्य प्रकारची काळजी घेतली जाते. या रस्त्यावरदेखील योग्य ती काळजी घेतली गेली आहे. वेग कमी करण्यासाठी वापरण्यात येणारे रंबलर्स (कंपन पट्टी), कॅट्स आय किंवा रोड स्टड हे रोड मार्किंगमध्ये वापरले आहे. या ठिकाणी अपघात होण्याची शक्यता फार कमी आहे. तरीही वाहनचालकांनीसुद्धा वाहन चालवताना योग्य ती काळजी घ्यावी. गावकऱ्यांच्या मागणीनुसार आवश्यक ठिकाणी गतिरोधक बसवण्यासाठी आम्ही सर्वेक्षण करत आहोत.
- प्रशांत कुमार मानकर, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
फोटो - 240, 241
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.