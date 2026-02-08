शिवसेना ठाकरे पक्षाकडून भाजपची परतफेड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : मुंबई महापालिकेच्या २०१७च्या निवडणुकीत शिवसेनेने (ठाकरे गट) महापौरपदासाठी उमेदवार दिला तेव्हा भाजपने विरोधात उमेदवार दिला नाही. त्यामुळे भाजपचा महापौर विराजमान होणार असून, उद्धव ठाकरे यांनी विरोधाची तलवार म्यान करत उमेदवार रिंगणात न उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे २०१७ची शिवसेनेने भाजपला परतफेड केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
२०१७ची निवडणूक भाजप व उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेनेही स्वतंत्र लढवली होती. त्या निवडणुकीत शिवसेनेला बहुमताचा आकडा गाठता आला होता. शिवसेनेचे ८४ नगरसेवक निवडून आले होते. त्या वेळी चार अपक्ष नगरसेवकांनी ठाकरेंना पाठिंबा दिला, तर भाजपचे ८२ नगरसेवक निवडून आले होते आणि दोन अपक्षांनी भाजपला पाठिंबा दिल्याने भाजपच्या नगरसेवकांचा आकडा ८४ वर गेला होता. त्यामुळे शिवसेना (ठाकरे गट) २०१७ मध्ये मोठा भाऊ होता. त्या वेळी शिवसेनेने महापौर व उपमहापौरपदासाठी उमेदवार उभे केले असता भाजपने विरोधात उमेदवार दिला नव्हता, तर आता नऊ वर्षांनंतर झालेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप व शिंदे गटाने बहुमताचा आकडा गाठला असून, भाजपने महापौरपदासाठी रितू तावडे यांना उमेदवारी घोषित केली आहे; मात्र २०१७च्या निवडणुकीत भाजपने महापौर व उपमहापौरपदासाठी उमेदवार दिला नसल्याने २०२६च्या निवडणुकीत शिवसेना (ठाकरे) पक्षाने उमेदवार रिंगणात न उतरवता ठाकरेंनी भाजपची परतफेड केली आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
