चिंचणी येथे ८० विद्यार्थ्यांचा सामूहिक योगाभ्यास
वाणगाव, ता.८ (बातमीदार)ः विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकासासाठी सूर्यनमस्कार हे प्रभावी माध्यम ठरत असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. दि चिंचणी-तारापूर एज्युकेशन सोसायटी संचलित एम.के. ज्युनिअर कॉलेज, चिंचणी येथे सूर्यनमस्कार दिनानिमित्त सामूहिक सूर्यनमस्कार व योगाभ्यास कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात सुमारे ८० विद्यार्थ्यांनी शिस्तबद्ध पद्धतीने सूर्यनमस्कार करून योगाचे महत्त्व अनुभवले. महाविद्यालयाचे क्रीडा व सूर्यनमस्कार शिक्षक सुधीर भांडवलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली दृकश्राव्य माध्यम व प्रात्यक्षिकांद्वारे विद्यार्थ्यांनी एकाग्रता, श्वसनशुद्धी व शारीरिक सुदृढतेचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला.
कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यविषयक जागरूकता, शिस्त, आत्मविश्वास व सकारात्मक जीवनदृष्टी निर्माण करणे हा होता. शाळा-महाविद्यालयीन वयात सूर्यनमस्काराची सवय लागल्यास भविष्यात निरोगी नागरिक घडण्यास मदत होते, असे मत पर्यवेक्षक सूरज आष्टेकर यांनी व्यक्त केले.
या उपक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी शिक्षकवृंद, स्वयंसेवक यांचे सहकार्य लाभले. उपस्थित सर्वांनी अशा उपक्रमांचे सातत्याने आयोजन व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यावेळी पर्यवेक्षक प्रा.दिनकर टेकनर, प्रा.वैशाली महाजन व विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने सहभाग घेतला.
