मुजोर रिक्षाचालकांना तंबी
पनवेल, ता. ८ (बातमीदार) : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या रेल्वे स्थानक परिसरात चालणाऱ्या ऑटोरिक्षांचालकांच्या मुजोर कारभारप्रकरणी प्रवाशांकडून वारंवार तक्रारी प्राप्त होत होत्या. रिक्षाचालकांकडून उद्धट वर्तन, शिवीगाळ, गैरवर्तन, मीटरप्रमाणे न चालवणे, जादा भाडे आकारणी तसेच क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी वाहतूक यासारख्या गंभीर बाबी निदर्शनास येत होत्या. याची दखल घेत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत रेल्वे स्थानक परिसरात चालणाऱ्या ऑटोरिक्षांविरुद्ध विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याचे आदेश देण्यात आले.
पनवेल शहराचा विस्तार, वाढती लोकसंख्या आणि प्रवाशांची संख्या पाहता मर्यादित प्रमाणात ऑटोरिक्षांची गरज असताना सध्या पनवेल शहर, तालुका व परिवहन क्षेत्रात ३४ हजारांहून अधिक ऑटोरिक्षा कार्यरत आहेत. दरवर्षी यामध्ये सुमारे एक हजार रिक्षांची वाढ होत असल्याने वाहतूक कोंडीचे प्रमाण वाढले असून अन्य वाहनधारकांचा वेळ वाया जात आहे. नियम व कायदे मोडणाऱ्या रिक्षाचालकांच्या मनमानीला चाप बसावा, या उद्देशाने पनवेल आरटीओ कार्यालयामार्फत पनवेल शहर व परिसरातील ऑटोरिक्षा नाके व वर्दळीच्या ठिकाणी विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. या कारवाईत शेकडो ऑटोरिक्षा चालकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयंत चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. पनवेल, खांदेश्वर आणि मानसरोवर रेल्वे स्टेशन या परिसरात नियमित ऑटो रिक्षा तपासणी होणार आहे. या मोहिमेत आरटीओ कार्यालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा सहभाग असणार आहे. या मोहिमेदरम्यान मिटरप्रमाणे ऑटो न चालवणे, भाडे नाकारणे, जादा भाड्याची मागणी, जादा प्रवासी वाहतूक, चालकांची उद्धट वर्तणूक, विहित गणवेश न परिधान करणे, अवैध व बेनामी ऑटोरिक्षा, वाहनांची कागदपत्रे तसेच विनापरवाना रिक्षा यांची कसून तपासणी करण्यात येणार आहे.
रिक्षांच्या दाटीमुळे प्रवाशांचा वेळ वाया
प्रवासी दिसेल, त्याठिकाणी अचानक थांबणे, प्रवाशांसाठी रस्त्यालगतच थांबणे, प्रत्येक रस्त्यांवर एकामागे एक धावणाऱ्या रिक्षांमुळे मागून येणाऱ्या वाहनांना पुढे जाण्यास अडथळा अशा कारणांमुळे अनेक रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी जाणवते. याशिवाय शहरात प्रवेश केल्यापासून शेवटच्या टोकाला निघेपर्यंत प्रत्येक वाहनधारकाला किमान ५० वेळा तरी ब्रेक लावावाच लागतो, अशी वस्तुस्थिती आहे.
बस स्थानकाला रिक्षांचा गराडा
पनवेल रेल्वे स्थानक आणि महापालिकेचे परिवहन बस स्थानक अशा ठिकाणी बस व एनएमएमटीचे थांबे व विविध मार्गावरील प्रवासी नेण्यासाठी तीन-चार बस थांबलेल्या असतात. मात्र, या बसच्या बाजूबाजूला अक्षरशः रिक्षांचाच गराडा पडलेला असतो. त्यामुळे रिकामा सांगाडा घेऊन किंवा एक-दोन प्रवासी घेऊन त्या बसगाड्या रवाना होतात, अशीही वस्तुस्थिती आहे.
रिक्षापेक्षा प्रवाशांचे ओझे
ऑटोरिक्षांचे ओझे साधारणतः ३५० किलोपर्यंत असते. या रिक्षांना चालक आणि तीन प्रवासी वाहून नेण्यास परवानगी आहे. तरीपण, अनेकजण रिक्षाच्या वजनापेक्षा जास्त प्रवाशांची वाहतूक केली जात असल्याची वस्तुस्थिती आहे. चालकाशेजारी दोन्ही बाजूला दोन प्रवासी आणि मागे तीन-चार प्रवासी बसलेले असतात. त्यामुळे अपघाताची शक्यता असते.
पनवेलमधील ऑटोरिक्षा ३४,०००
दरमहा वाढणाऱ्या रिक्षा १५० ते १७५
मागील तीन वर्षांतील वाढ ५,०००
पनवेलमधील एकूण थांबे १५२
रिक्षा स्टँड १३५
टॅक्सी स्टँड १३
अबोली रिक्षा स्टँड ४
ऑटोचालकांनी वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करावे. रिक्षा चालवताना विहित गणवेश परिधान करावा, मीटरप्रमाणे भाडे आकारावे आणि प्रवाशांशी सौजन्याने वागावे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास भविष्यात कठोर कारवाई करण्यात येईल.
- विकास माळवे, मोटार वाहन निरीक्षक
