हत्तीरोगाचा शिरकाव
तलासरी, डहाणूत बारा नवीन रुग्ण, औषधोपचारांकडे दुर्लक्ष
पालघर, ता.८ ः तलासरी, डहाणू आदी भागांमध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात बारा रुग्ण नव्याने आढळले आहेत. या रुग्णांनी गोळ्या घेतल्या नसल्याचे आरोग्य विभाग, हिवताप कार्यालयाने स्पष्ट केले असले तरी जिल्ह्यात हत्तीरोगाचा प्रादुर्भाव वाढल्याचे दिसत आहे.
पालघर जिल्ह्यात हत्तीरोगाचे ६३० च्या जवळपास हत्तीपाय रुग्ण आहेत. जिल्हा स्थापनेपासूनचे हे रुग्ण आहेत. मात्र, रुग्णांमुळे इतरांना बाधा झालेली नाही. या आजाराची लागण झाल्यानंतर आजार पूर्ण बरा होत नसल्याने सामुदायिक औषधोपचार आवश्यक आहे. त्याकरता डीईसी, अलबेंनडेंझोल गोळ्यांचे सेवन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने डहाणू पटेलपाडा येथे चार, तलासरी काजळी येथे पाच, वाणगाव कोमपाडा येथे एक, तलासरी सूत्रकार येथे एक, डहाणू आशागड येथे एक तर धुंदलवाडी सासवंड येथे नवीन रुग्ण आढळला आहे.
१० तारखेपासून मोहीम
़़़़़़- राष्ट्रीय हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत दरवर्षी ३० ते ४० हजार नागरिकांची तपासणी केली जाते. ही तपासणी केवळ रात्रीच्या सुमारास केली जाते. २०२३ मध्ये ११, २०२४ मध्ये २१, २०२५ मध्ये ४० तर २०२६ दरम्यान १२ रुग्ण आढळून आले.
- वसईच्या फायलेरिया युनिट अंतर्गत या रुग्णावर उपचारासाठी किट देण्यात येतात. तर काहीवर शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. १० ते २३ फेब्रुवारी दरम्यान ही मोहीम जिल्हाभर राबवली जाणार आहे. दोन वर्षाखालील बालके, गरोदर माता व गंभीर आजारी व्यक्तींना गोळ्या दिल्या जाणार आहेत.
औषधोपचारांवर भर
हत्तीरोगामुळे अपंगत्व आलेल्या रुग्णांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले आहे. २०२४ मध्ये १३० हत्तीरोग रुग्णांवर अंडवृद्धी शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. २०२५ मध्ये ऑक्टोबर, डिसेंबर, जानेवारी महिन्यात सर्वेक्षण करण्यात आले होते. जुन्या हत्ती रुग्णांना पायाची स्वच्छता व आरोग्य राखण्यासाठी हत्तीरोग व्यवस्थापन कीट पुरवण्यात आले आहेत. २०१५ सालापासून आतापर्यंत हत्ती रोगसाठी रात्र रक्त नमुने घेऊन दूषित रुग्णांची तपासणी करून प्रतिबंधात्मक औषधोपचाराद्वारे हत्तीरोग होण्यापासून बचाव केला आहे.
