एपीएमसी मार्केटमध्ये दोन ट्रकला आग
एपीएमसी मार्केटमध्ये दोन ट्रकना आग
नवी मुंबई, ता. ८ (वार्ताहर) : एपीएमसी मार्केटच्या सेक्टर २२ मधील ट्रक टर्मिनलमध्ये रविवारी (ता. ८) दुपारी अचानक आग लागल्याची भीषण घटना घडली. या आगीत दोन ट्रक आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडले. यामध्ये एक ट्रक पूर्णपणे खाक झाला असून, दुसऱ्या ट्रकचे मोठे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, गुजरातवरून भाजीपाला घेऊन आलेले हे दोन्ही ट्रक रविवारी पहाटे एपीएमसी मार्केटमध्ये दाखल झाले होते. भाजीपाला उतरवल्यानंतर ट्रक सेक्टर २२ मधील ट्रक टर्मिनसच्या पार्किंगमध्ये उभे करण्यात आले होते. दुपारी १.४५च्या सुमारास अचानक एका ट्रकला आग लागली आणि काही क्षणातच आगीने उग्र रूप धारण करत शेजारील दुसऱ्या ट्रकलाही कवेत घेतले. घटनेची माहिती मिळताच, वाशी अग्निशमन दलाचे जवान तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत सुमारे अर्ध्या तासात आग आटोक्यात आणली. ट्रकमध्ये कोणीही नसल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले, तरी शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली असावी, असा प्राथमिक अंदाज आहे. या घटनेमुळे काहीकाळ मार्केट परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.