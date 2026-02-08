उपचारांदरम्यान चिमुकल्याचा मृत्यू
उपचारांदरम्यान चिमुकल्याचा मृत्यू
नातेवाइकांचा डॉक्टरांवर चुकीचे उपचार केल्याचा आरोप
अंबरनाथ, ता. ८ (वार्ताहर) : खोकल्यावर उपचार सुरू असताना एका सहा वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना अंबरनाथमध्ये घडली आहे. खासगी दवाखान्यात उपचारादरम्यान औषधांचा ओव्हरडोस आणि चुकीचे उपचार केल्याने मुलाची प्रकृती बिघडल्याचा गंभीर आरोप मयत मुलाच्या नातेवाइकांनी केला आहे. उपचारादरम्यान तब्येत खालावल्याने मुलाला मुंबईतील रुग्णालयात हलविण्यात आले; मात्र उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला.
अंबरनाथ पूर्वेतील महालक्ष्मी परिसरात राहणाऱ्या सहा वर्षांच्या विजय जैस्वाल याला खोकला व तापाची लक्षणे जाणवत असल्याने विजयच्या आईने परिसरात असलेल्या सार्थक क्लिनिक या खासगी दवाखान्यात उपचारासाठी नेले. प्राथमिक तपासणीनंतर डॉक्टरांनी विजयला रुग्णालयात दाखल करून उपचार सुरू केले. दरम्यान, चार दिवस सलाईन व इंजेक्शन देण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान औषधांचा ओव्हरडोस झाल्यामुळे विजयची प्रकृती गंभीर झाल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला आहे.
----
नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ
या घटनेमुळे वातावरण चांगलेच तापले असून, समाजसेवक प्रवीण गोसावी यांनी अंबरनाथची आरोग्यसेवा बकाल झाली असून, संबंधित डॉक्टर कोरोना काळापासून या विभागात नागरिकांवर उपचार करत आहे. कोरोना काळात अत्यंत गंभीर परिस्थिती असतानाही डॉक्टर स्वप्नाली गायकर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन न घेता स्वतःच नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळत असल्याचे गंभीर आरोप गोसावी यांनी केले.
----
आरोप फेटाळले
याप्रकरणी डॉ. स्वप्नाली गायकर यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत. गेल्या १० वर्षांपासून परिसरात सेवा देत असून, या काळात एकही तक्रार आलेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संबंधित मुलाचा मृत्यू सायन रुग्णालयात झाला असून, त्यामध्ये आपली कोणतीही चूक नसल्याचा दावा त्यांनी केला. मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदनातून स्पष्ट होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
