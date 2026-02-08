कौशल्य विकासासाठी वाढवणचा करार
वाढवण बंदरात रोजगाराच्या नव्या संधी
कौशल्य विकासासाठी सामंजस्य करार
पालघर, ता. ८ : वाढवण बंदरासाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड आणि महाराष्ट्र शासनाच्या व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. केंद्रीय बंदरे, नौवहन व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या उपस्थितीत हा करार पार पडला. या करारामुळे वाढवण परिघातील तसेच संपूर्ण पालघर जिल्ह्यातील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षणाची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
या वेळी वाढवण पोर्ट कौशल्य विकास कार्यक्रमात सहभागी विद्यार्थ्यांशी मंत्री सोनोवाल यांनी संवाद साधत त्यांना सातत्याने कौशल्य विकासाचा प्रवास सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले. पायाभूत सुविधा विकासासोबत मानवी भांडवल निर्मितीचा समन्वय साधल्यास भारताच्या बंदर-आधारित विकासाला अधिक गती मिळेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
बंदर संचालनासाठी आवश्यक असलेल्या सीमाशुल्क प्रक्रिया आणि कागदपत्र व्यवस्थापन अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या दुसऱ्या तुकडीतील प्रशिक्षणार्थींना या वेळी प्रमाणपत्रे देण्यात आली. तसेच द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या जीपी रेटिंग अभ्यासक्रमातील ११ विद्यार्थ्यांना संभाव्य नियुक्तिपत्रे देण्यात आली. या प्रशिक्षणार्थींना इंटर्नशिप देण्यात येणार आहे.
----
विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण
उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अल्पकालीन अभ्यासक्रम राबविले जाणार असून, वाढवण परिसरातील निवडलेल्या ४४ गावांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. दरम्यान, कौशल्यनिर्मिती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गेटवे टर्मिनल्स इंडिया यांना इरादापत्र देण्यात आले आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना जेएनपीए, शेवा येथील निवासी प्रशिक्षण केंद्रात बंदर व लॉजिस्टिक्स क्षेत्राशी संबंधित प्रत्यक्ष आणि उद्योगाभिमुख प्रशिक्षण मिळणार आहे.
----
आमची दृष्टी केवळ जागतिक दर्जाचे बंदर उभारण्याची नसून स्थानिक युवकांना उद्योगाशी सुसंगत कौशल्ये प्रदान करून त्यांना वाढवण बंदराच्या विकास व कार्यप्रणालीत सक्रिय सहभाग घेण्यास आणि त्याचा लाभार्थी होण्यास सक्षम करणे हा आहे.
- गौरव दयाल, अध्यक्ष, जेएनपीए आणि सीएमडी, व्हीपीपीएल
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.