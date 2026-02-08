भारत तोडण्याची भाषा करणारेच तुटतील,
भारत तोडण्याची भाषा करणारेच तुटतील!
सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन
मुंबई, ता. ८ ः भारत तोडण्याचा विचार करणारे स्वतःच तुटतील. हा १९४७चा भारत राहिलेला नाही. २०४७मध्ये अखंड भारताचा उदय झाला पाहिजे, अशी कल्पना समाजाने मनात बाळगली पाहिजे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केले. संघाच्या स्थापनेच्या १०० वर्षांनिमित्त मुंबईत आयोजित ‘नवे क्षितिज’ या विशेष कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या दिवशीच्या पहिल्या सत्रात ते बोलत होते.
उपस्थितांकडून मांडण्यात आलेल्या एकूण १४३ प्रश्नांचे १४ स्वतंत्र श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले होते. संघनीती, हिंदुत्व, राष्ट्रीय परिदृश्य, शिक्षण, अर्थकारण, राजकारण, परराष्ट्र धोरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, संस्कृती, कला, क्रीडा व भाषा तसेच जीवनशैली, पर्यावरण आदी विविध विषयांवरील प्रश्नांना सरसंघचालकांनी सुस्पष्ट आणि समर्पक उत्तरे दिली. याप्रसंगी व्यासपीठावर पश्चिम क्षेत्र संघचालक जयंतीभाई भाडेसीया, कोकण प्रांत संघचालक अर्जुन चांदेकर, मुंबई महानगर संघचालक सुरेश भगेरिया आदी उपस्थित होते. डॉ. भागवत यांनी आपल्या भाषणात समाज, राष्ट्रीय एकात्मता, आरक्षण, लोकसंख्या संतुलन, भ्रष्टाचार, तंत्रज्ञान, शेती आणि अर्थव्यवस्था या विविध विषयांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले. गुंडगिरी ही संपूर्ण समाजाची चूक नसून समाज सजग राहिल्यास विध्वंसक प्रवृत्ती आटोक्यात आणता येतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
...
संघ सांगेल तेव्हा निवृत्ती!
आपल्या निवृत्तीसंदर्भात म्हणाले, संघ सांगेल तेव्हा निर्णय घेईन. ते पुढे म्हणाले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किंवा शूद्र यातील कोणीही नव्हे; तर हिंदू हाच संघाचा सरसंघचालक असेल. सरसंघचालक होण्यासाठी कोणतीही जात असणे हा अडसर वा गुणवत्तेची अट नाही, भविष्यात अनुसूचित जाती किंवा जमातीचे कार्यकर्तेदेखील सरसंघचालक होऊ शकतात. संविधानानुसार असलेल्या सर्व आरक्षणांना संघाचा पाठिंबा असल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
...
‘हिंद की चादर’
हिंदू आणि शीख पूर्वीपासून एकच होते; आजही रोटीबेटी संबंध आहेत. रक्ताचे नाते आहे. पूजापद्धती वेगळी मानली जाऊ शकते; त्यांच्या वैशिष्ट्याला मान्यता द्यावी; पण ते वेगळे नाहीत. आम्ही सर्व धर्माचे लोक एकाच परंपरेतून आलो आहोत. गुरुग्रंथसाहिबमध्ये केवळ शीख गुरूंचीच नव्हे, तर संपूर्ण भारतातील संतांची वाणी संकलित केली आहे. ‘हिंद की चादर’ म्हणून ओळखली जाणारी ही जुनी एकता पुन्हा प्रस्थापित करायची आहे. समाजाच्या नात्याने आपण सर्व एक आहोत, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. हिंदू असा स्वतंत्र कोणताही धर्म अस्तित्वात नाही. आज आपण ज्याला हिंदू धर्म म्हणून ओळखतो, तोच प्राचीन सनातन धर्म आहे. तथागत बुद्धांनी आपल्या विविध प्रवचनांतून याच सनातन धर्मात कालसुसंगत सुधारणा केल्या, तर आधुनिक काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याचा पुनरुच्चार केल्याचे सरसंघचालकांनी नमूद केले.
...
भ्रष्टाचाराविरोधात भूमिका
संघाच्या स्वयंसेवकांनी भ्रष्टाचाराविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांचा अथवा सर्व प्रकारच्या प्रयत्नांचा भाग व्हावे, अशी संघाची भूमिका आहे; मात्र केवळ कायदे करून भ्रष्टाचाराला लगाम लावणे अवघड असून त्यासाठी सुसंस्कारित समाजमन घडविणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर कोणतीही व्यवस्था ही मूलतःच भ्रष्ट नसते; तर अशा व्यवस्थेत काम करणाऱ्या व्यक्तीचे मन हे भ्रष्ट असते आणि त्यामुळेच ती व्यवस्था भ्रष्ट होते, याकडेही डॉ. भागवत यांनी लक्ष वेधले.
...
भागवत म्हणाले...
- भारतरत्न हा सन्मान न मिळताही स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे कोट्यवधी भारतीयांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवत आहेत. तथापि, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न सन्मान दिल्यास या सन्मानाची प्रतिष्ठा वाढेल.
- भाजप सत्तेत आल्यामुळे संघाला कोणताही थेट फायदा झाला, असे नसून संघाच्या समाजातील वाढलेल्या शक्तीचा, स्वीकारार्हतेचा समविचारी व भारतीय नीतींचे अनुसरण करणाऱ्या पक्षांना फायदा झाला, हे महत्त्वाचे आहे.
- समाजाची मानसिकता बनवून व सर्व समाजघटकांना विश्वासात घेऊन समान नागरी कायदा लागू करावा, असे आमचे मत आहे.
- ख्रिस्त आणि इस्लाम या पंथांच्या मूळ आध्यात्मिक तत्त्वांना चालना दिल्यास जगभरातील राजकीय संघर्ष कमी होऊ शकतील.
...
मान्यवरांची उपस्थिती
या कार्यक्रमात समाजातील विविध क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करणारे उद्योगपती, चित्रपटसृष्टीतील मान्यवर, डॉक्टर, शास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, कायदेपंडित, क्रीडापटू, माध्यम प्रतिनिधी, सामाजिक संस्थांचे सदस्य, धर्मगुरू, शिक्षणतज्ज्ञ, लेखक, सोशल मीडिया प्रभावक तसेच जाहिरात क्षेत्रातील व्यावसायिक सहभागी झाले होते. उद्योगक्षेत्रातून हर्षल गोएंका, सज्जन जिंदल, अजय पिरामल, कुमार मंगलम बिर्ला, एस सुद्रमणियम (एल अँड टी-सीईओ), शशिधर जगदीशन (सीआयओ-एचडीएफसी बँक), रिदम देसाई (मोर्गन स्टॅनले) उपस्थित होते. चित्रपटसृष्टीतून अक्षय कुमार, विकी कौशल, अनन्या पांडे, संगीतकार प्रीतम, पं. हृदयनाथ मंगेशकर, करण जोहर, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, सुबोध भावे, महेश मांजरेकर, जॅकी श्रॉफ, विनीत कुमार सिंह, रवी दुबे, रूपाली गांगुली, अक्षय विधानी (सीईओ-वायआरएफ) आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.