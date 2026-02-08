मेडिकल विद्यार्थ्याच्या प्रसंगावधानाने वाचला विमान प्रवाशाचा जीव
वसईच्या डॉ. आर्यन लोलयेकरचे सर्वत्र कौतुक
विरार, ता. ८ (बातमीदार) : वैद्यकीय शिक्षण हे केवळ पदवीसाठी नसून आपत्कालीन प्रसंगी प्राण वाचवण्यासाठी असते, याचा प्रत्यय गोवा-मुंबई विमान प्रवासादरम्यान आला. पालघर जिल्ह्यातील वेदांत मेडिकल कॉलेजचा अंतिम वर्षाचा विद्यार्थी व वसईचा रहिवासी डॉ. आर्यन लोलयेकर याच्या प्रसंगावधानामुळे एका विमान प्रवाशाचा जीव वाचला.
३ फेब्रुवारी रोजी गोव्याहून मुंबईकडे जाणाऱ्या इंडिगो विमानात प्रवासादरम्यान एका सहप्रवाशाला अचानक श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. प्रवाशाची प्रकृती झपाट्याने खालावल्याने विमानात तणाव निर्माण झाला. क्रू मेंबर्सनी डॉक्टरची विचारणा करताच डॉ. आर्यन याने तातडीने मदतीसाठी पुढाकार घेतला. तपासणीत रुग्णाची रक्तातील साखर कमी होत असून पल्स रेट घसरत असल्याचे आढळले.
डॉ. आर्यन याने त्वरित ऑक्सिजन देत प्रथमोपचार केले. त्यांच्या तत्परतेमुळे रुग्णाची प्रकृती स्थिर झाली. मुंबई विमानतळावर उतरल्यावर रुग्णाला पुढील उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या धाडसी कार्याबद्दल डॉ. आर्यन लोलयेकर याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
इंडिगोकडून विशेष कौतुक
या कठीण प्रसंगी डॉ. आर्यन याने दाखवलेले धैर्य आणि प्रसंगावधान यामुळे इंडिगो एअरलाइन्स आणि विमानातील सर्व प्रवाशांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांचे आभार मानले. एका भावी डॉक्टरने आपले कर्तव्य चोख बजावून एका अनमोल जीवाचे रक्षण केल्याने सर्व स्तरांतून डॉ. आर्यन लोलयेकर याचे कौतुक होत आहे.
