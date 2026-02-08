जिल्हा प्रशासन व एनकेसीसीए यांच्यात सामंजस्य करार
जिल्हा प्रशासन व एनकेसीसीए यांच्यात सामंजस्य करार
वाणगाव, ता. ८ (बातमीदार) : पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या पालघर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालघर जिल्ह्यातील पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी पालघर जिल्हा प्रशासन व नॉर्थ कोकण चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड अॅग्रिकल्चर यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, जिल्ह्यातील सर्व आमदार, एनकेसीसीएचे अध्यक्ष निमिष सावे, उपाध्यक्ष आशीष चौधरी, तसेच पर्यटन समितीचे संयोजक उमेश चुरी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या सामंजस्य कराराअंतर्गत डिजिटल पर्यटन प्रचार, सोशल मीडियाद्वारे पर्यटन कथन, युवक सहभाग कार्यक्रम, पर्यटनस्थळांचे दस्तऐवजीकरण, जबाबदार पर्यटनाबाबत जनजागृती, तसेच पर्यटन दिन व सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या अनुषंगाने विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
या वेळी बोलताना एनकेसीसीएचे अध्यक्ष निमिष सावे म्हणाले, पालघर जिल्हा प्रशासनासोबत सामंजस्य करार करताना आम्हाला अत्यंत आनंद होत आहे. या सहकार्यामुळे स्थानिक पर्यटन क्षेत्राला नवे व्यासपीठ मिळेल, असा आम्हाला विश्वास आहे. रील स्पर्धेसारख्या सर्जनशील उपक्रमांद्वारे युवकांचा सहभाग वाढवून पालघर जिल्ह्याची ओळख राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचविण्यासाठी एनकेसीसीए कटिबद्ध आहे. या भागीदारीमुळे पालघर जिल्ह्यातील नैसर्गिक, सांस्कृतिक व आदिवासी वारशाला व्यापक प्रसिद्धी मिळून शाश्वत पर्यटन विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
