भिवंडीत गोदामांना आग
भिवंडीत चार गोदामांना आग
भिवंडी, ता. ८ (वार्ताहर) : भिवंडी तालुक्यातील मानकोली परिसरातील हरिहर कंपाउंड येथे रविवारी दुपारी भीषण आगीची घटना घडली. हरिहर कंपाउंडमधील ए–२ या दुमजली इमारतीत असलेल्या बॉम्बे ट्रॉफी कंपनीच्या गादी व कागदी रोल तयार करण्याच्या गोदामाला अचानक आग लागली. दुपारी पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर आग भडकली आणि काही वेळातच तिने उग्र रूप धारण केले.
रविवार असल्याने कामगारांची संख्या कमी होती. आग लागल्याचे लक्षात येताच उपस्थित कामगारांनी तत्काळ इमारतीबाहेर धाव घेतली. मात्र, गोदामात मोठ्या प्रमाणावर ज्वलनशील साहित्य असल्याने पाहता पाहता सहा गोदामे आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडली. घटनेची माहिती मिळताच भिवंडी अग्निशमन दलाच्या तीन गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. पाण्याची कमतरता भासत असल्याने आग विझवताना अडचणी आल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. प्राथमिक अंदाजानुसार शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली असावी. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, लाखो रुपयांचे साहित्य जळून खाक झाले आहे.
