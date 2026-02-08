कुडूस नाक्यावर उड्डाणपुलाची तातडीची गरज
वाहतूक कोंडी, पार्किंग व शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा
वाडा, दि. ८ (बातमीदार) : भिवंडी–वाडा महामार्गावरील कुडूस नाका हा वाडा तालुक्यातील महत्त्वाचा व्यापारी व औद्योगिक केंद्रबिंदू असून येथे दररोज होणारी प्रचंड वाहतूक कोंडी नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. ५२ गावांची बाजारपेठ, आठवडा बाजार, कारखाने व दगडखाणी, तसेच बसेसचा मुख्य थांबा यामुळे या नाक्याचे महत्त्व वाढले असून येथे उड्डाणपूल उभारणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे.
रस्त्याच्या कडेला वाहने लावून बाजारासाठी जाणारे नागरिक, खेडेगावातून येणारे शेतकरी, तसेच चिंचघर मार्गावरील अवजड वाहनांमुळे महामार्गावर वारंवार कोंडी होते. मुंबई–अहमदाबाद महामार्गाचे काम सुरू असल्याने पर्यायी वाहतूकही याच मार्गावर वळवली जाते. परिणामी दोन मिनिटांचा प्रवास अर्धा तासाहून अधिक वेळ घेत असल्याने वाहनचालक व नोकरदार वर्ग प्रचंड त्रस्त झाला आहे.
दरम्यान, भिवंडी–वाडा–मनोर रस्त्याच्या सिमेंट काँक्रीटीकरणाच्या सध्याच्या निविदेत कुडूस नाक्यावरील उड्डाणपूल समाविष्ट नाही, अशी माहिती ईगल कंपनीचे अधिकारी दिनेश सिंग यांनी दिली.
चौकट
महिलांसाठी सुविधा व शेतकऱ्यांना हक्काची जागा
कुडूस हे ग्रामीण भागातील महिलांचे दैनंदिन व्यवहाराचे केंद्र असतानाही येथे सार्वजनिक शौचालयाची सुविधा नाही. उड्डाणपूल झाल्यास त्याखाली सुसज्ज प्रसाधनगृह, पार्किंग व्यवस्था आणि शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र विक्री जागा उपलब्ध होऊ शकते. यामुळे महिलांचा सन्मान, शेतकऱ्यांचे हित आणि वाहतूक सुरळीत होण्यास मोठी मदत होणार असल्याची नागरिकांची ठाम मागणी आहे.
