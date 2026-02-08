स्वच्छता हा मूलभूत अधिकार
स्वच्छता हा मूलभूत अधिकार
न्यायालयाने पालिकेला सुनावले; झाेपडपट्टी म्हणून डावलता येणार नाही
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः झोपडपट्टीतील रहिवाशांनाही स्वच्छ पाणी आणि चांगले आरोग्य राखण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. याबाबत कर्तव्ये पार पाडण्यात कोणतीही कसूर झाल्यास ते मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन मानले जाईल, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने नुकतेच महापालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढले. गोवंडी परिसरातील शौचालयांची तातडीने दुरुस्ती करून दोन महिन्यांत तेथील लोकसंख्येच्या आधारावर अतिरिक्त सुविधा देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत स्वच्छतेशी संबंधित सुविधा हा मूलभूत मानवाधिकार असल्याचे नमूद असल्याचे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने अधोरेखित केले. गोवंडीतील बाैद्धनगर झोपडपट्टीतील शौचालयांची दयनीय अवस्था आणि अन्य सोयी-सुविधांची कमतरता असल्याचे निदर्शनास आणणारी याचिका चेतन सामाजिक प्रतिष्ठानच्या वतीने करण्यात आली होती. पालिकेच्या भूखंडावर सुमारे १.८३ लाख चौरस मीटर जमिनीवर पसरलेल्या झोपडपट्टीत चार हजारांहून अधिक कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. त्यांच्यासाठी केवळ ६० शौचालये असल्याचा दावा याचिकेत केला होता. संबंधित वस्ती ही जमिनीवर अतिक्रमण करून तयार केली असल्याचे कारण देऊन महापालिका आवश्यक सुविधा पुरवण्याबाबतच्या कर्तव्यात कसूर करू शकत नसल्याचे न्यायालयाने सुनावणीवेळी सुनावले. या शौचालयांची अवस्था दयनीय असून मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता असल्याचे निरीक्षण शौचालयांच्या फोटोची पाहणी केल्यानंतर न्यायालयाने नोंदवले.
-------
मोकळ्या जागा शोधून शौचालये बांधा
इतक्या मोठ्या प्रमाणातील लोकसंख्येसाठी शौचालयांची संख्या अत्यल्प आणि अपुरी आहे. पालिका पुरेशा शौचालयांच्या सुविधा पुरवण्यासारख्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष कसे करू शकते? मुंबई महापालिका कायद्यानुसार शहर, उपनगरात कुठेही स्वच्छता राखणे ही महापालिकेची वैधानिक जबाबदारी असल्याची आठवण न्यायालयाने करून दिली. या झोपडपट्टीतील मोकळी जागा शोधून अतिरिक्त शौचालयांच्या इमारती बांधण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सहाय्यक महापालिका आयुक्तांना शौचालयांची दुरुस्ती आणि योग्य स्वच्छतेच्या देखरेखीसह देखभाल करण्याचे आदेशही दिले. त्यासोबतच दिलेल्या मुदतीत आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याचेही बजावले.
