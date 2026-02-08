बँकिंग क्षेत्रात वसई विकास बँकेची उत्तुंग भरारी
बँकिंग क्षेत्रात वसई विकास बँकेची उत्तुंग भरारी
वसई विकास सहकारी बँकेला सहा राष्ट्रीय पुरस्कारांचा मान
विरार, ता. ८ (बातमीदार) : वसई तालुक्यातील अग्रगण्य बँक म्हणून ओळख असलेल्या वसई विकास सहकारी बँकेने बँकिंग क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करत राष्ट्रीय पातळीवर आपली छाप पाडली आहे. बँकिंग तंत्रज्ञान, फिनटेक नवोपक्रम, संगणकीय परिवर्तन, सायबर सुरक्षा आणि नेतृत्व या क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी बँकेला सहा राष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे.
इव्हेंटॅलिस्ट कॉन्फरन्सेस/ई-प्लस इंटेलेक्चुअल मीडिया इंडिया यांच्या वतीने, विविध राष्ट्रीय सहकारी संस्थांच्या सहकार्याने आयोजित पुरस्कार सोहळा नोवोटेल हॉटेल, खोपोली येथे पार पडला. या सोहळ्यात बँकेला ‘बेस्ट बँक ऑफ द इयर - बँकिंग टेक प्रोजेक्ट’, ‘फिनटेक सहकार्यात उत्कृष्ट बँक’, ‘ग्राहकांसाठी सर्वोत्तम मोबाईल उपक्रम’ यांसह चेअरमन आशय राऊत, सीईओ दिलीप ठाकूर आणि अशोक तिवारी यांनाही वैयक्तिक नेतृत्व पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
तंत्रज्ञानआधारित बँकिंगकडे वाटचाल
वसई विकास बँकेला मिळालेले हे पुरस्कार केवळ गौरवचिन्ह नसून, तंत्रज्ञानाधारित, सुरक्षित आणि ग्राहककेंद्रित बँकिंगकडे बँकेने केलेल्या यशस्वी वाटचालीची पावती आहेत. मजबूत प्रशासकीय चौकट, दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्व आणि कर्मचाऱ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे बँकेने सहकारी बँकिंग क्षेत्रात नवा मापदंड निर्माण केला असून, भविष्यातही शाश्वत वाढ आणि नवोपक्रमावर भर देण्याचा निर्धार बँकेने व्यक्त केला आहे.
