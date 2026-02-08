वसई विरार महानगरपालिकेत आता नव्या पदाधिकाऱ्यांची कसोटी
वसई-विरार महापालिकेत आता नव्या पदाधिकाऱ्यांची कसोटी
कोट्यवधींची थकबाकी; विकासनिधीचे आव्हान
विरार ता. ८ (बातमीदार)ः वसई-विरार महापालिकेत गेल्या साडेपाच वर्षांपसून बांबूचे राज्य होते. या काळात पालिकेची तिजोरी खाली झाली असून, लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यांपुढे पालिकेचा कारभार कसा चालवायचा याचे आव्हान असणार आहे. त्यातच पालिकेत घरपट्टी आणि मालमत्ता कराची कोट्यवधींची थकबाकी असल्याने ती कशी वसूल करायची, याचेही आव्हान असणार आहे.
वसई-विरार महापालिकेला दर महिन्याला अंदाजे चार ते साडेचार कोटींचा खर्च असल्याची माहिती असून, यामध्ये कर्मचाऱ्यांचा पगार, वीजबिल भरणासह इतर खर्चाचा समावेश आहे. नागरिकांसह शासकीय कार्यालयांकडे वसई-विरार मनपाची शेकडो कोटींच्या जवळपास थकबाकी आहे. शहराची सूत्रे पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या हाती गेली असून, मनपाचा खर्च बघता त्यांना मोठी कसरत करण्याची वेळ आल्याचे बोलले जात आहे. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने कशी पूर्ण करणार, असा प्रश्न लोकप्रतिनिधींना पडला आहे. शहराचा विकास करण्यासोबतच काही प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पैसा लागणार आहे, त्यासाठी मनपाला मालमत्ता करवसुली वाढवावी लागणार आहे. तसेच शासनाच्या अनुदान व विशेष निधीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.
पालिकेचा वार्षिक उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चही मोठ्या प्रमाणात असल्याने नवीन कारभाऱ्यांना मोठी अडचण जाणार आहे. याकरिता थकीत वसुली, गाळे भाडे व आदि इन्कम सोर्सकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. शहरातील मालमत्ताधारकांकडे शेकडो कोटी रुपये थकीत आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्यावतीने युद्धपातळीवर वसुली मोहीम राबवली जात आहे. आता नवे पदाधिकारी यातून कसा मार्ग काढतात, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
