सूर्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना ४० वर्षांपासून मोबदला नाही
न्याय न मिळाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
कासा, ता. ८ (बातमीदार) : सूर्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यात आलेल्या गोवने, वणई व साखरे या गावांतील आदिवासी शेतकऱ्यांना गेल्या तब्बल ४० वर्षांपासून भुभाडे व मोबदला न मिळाल्याचा गंभीर मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या संदर्भात गुरुवारी (ता. ५) सूर्या प्रकल्प कालवा कार्यकारी अभियंता कार्यालय, मनोर येथे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत आपली कैफियत मांडली.
भूसंपादन करताना जमीनमालकांची सहमती न घेता जमिनी सातबारा उताऱ्यावर थेट ‘पाटबंधारे कालवा’ म्हणून नोंदविण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. तसेच कालव्यांमुळे फळझाडे, जंगलसंपत्ती, शेती व रस्त्यांचे झालेले नुकसान प्रशासनाने दुर्लक्षित केल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणी उपकार्यकारी अभियंता संदीप सरगर व शाखा अभियंता प्रवीण भुसारा यांना निवेदन देण्यात आले. न्याय न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ता विलास सुमडा यांनी दिला.
चौकट
आदिवासी शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा प्रश्न
सूर्या प्रकल्पामुळे मुंबई महानगराला पाणीपुरवठा होतो; मात्र या विकासाच्या बदल्यात आदिवासी शेतकऱ्यांना मूलभूत न्यायापासून वंचित ठेवण्यात आल्याची भावना तीव्र होत आहे. ४० वर्षे उलटूनही मोबदला, भुभाडे व नुकसानभरपाई न मिळणे हा केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक अन्यायाचा प्रश्न बनला आहे. एक पिढी संपली, दुसरी संपत असताना शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन अटळ ठरणार असून, प्रशासनाने तातडीने संवेदनशील भूमिका घेण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांकडून होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.