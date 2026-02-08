अंबरनाथ मराठी चित्रपट महोत्सवात विजय गोखले यांना जीवनगौरव
अंबरनाथ मराठी चित्रपट महोत्सवात विजय गोखले यांना जीवनगौरव
अंबरनाथ, ता. ८ (वार्ताहर) : अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळ, डॉ. श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन आणि अंबर भरारी संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित अंबरनाथ मराठी चित्रपट महोत्सवात यंदा ‘आदिशेष’ या चित्रपटाने सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा बहुमान पटकावला. धर्मवीर आनंद दिघे नाट्यगृहातील बाळ कोल्हटकर रंगमंचावर शनिवारी रात्री दिमाखात पार पडलेल्या समारंभात मराठी चित्रपटसृष्टीतील मान्यवरांची उपस्थिती लाभली.
याच सोहळ्यात ज्येष्ठ अभिनेते विजय गोखले यांना त्यांच्या प्रदीर्घ अभिनय कारकिर्दीबद्दल ‘जीवनगौरव’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. पुरस्कार स्वीकारताना गोखले भावुक झाले. भाषाप्रभू बाळ कोल्हटकर यांच्या नावाच्या रंगमंचावर माझा पहिलाच जीवनगौरव पुरस्कार स्वीकारताना विशेष आनंद होत आहे, अशा शब्दांत त्यांनी भावना व्यक्त केल्या.
या कार्यक्रमाला आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, अभिनेत्री इरावती लागू, लेखक सचिन मोटे यांच्यासह राजकीय व चित्रपटसृष्टीतील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. अमेय रानडे आणि जगदीश हडप यांनी सूत्रसंचालन केले. महोत्सवाचे दिग्दर्शन महेंद्र पाटील यांनी केले असून विविध विभागांत ५० हून अधिक पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. सामाजिक चित्रपट गटात ‘भावलीचं लगीन’ या चित्रपटाने बाजी मारली.
