अंबरनाथ न्यायालय वकील संघटनेची निवडणूक
अंबरनाथ : येथील नूतन न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच वकील संघटनेची निवडणूक शनिवारी अत्यंत उत्साही आणि चुरशीच्या वातावरणात पार पडली. चिखलोली परिसरातील भव्य न्यायालयीन संकुलात झालेल्या या निवडणुकीस वकीलवर्गाचा मोठा प्रतिसाद लाभला. एकूण ११२० नोंदणीकृत वकील सदस्यांपैकी तब्बल ७९० वकिलांनी मतदानाचा हक्क बजावत लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवला. अध्यक्षपदासाठी ॲड. प्रियेश जाधव, ॲड. प्रसाद शेळके, ॲड. मल्लेश चलवादी आणि ॲड. तेजू राठोड यांच्यात चौरंगी लढत रंगली आहे. उपाध्यक्षपदासाठी ॲड. अनिल काळे, ॲड. संदीप पगारे आणि ॲड. शरद लोंढे यांच्यात तर सेक्रेटरी पदासाठी ॲड. चंद्रकांत देवरे आणि ॲड. सत्येन पिल्ले यांच्यात थेट सामना होत आहे. याशिवाय कार्यकारी मंडळाच्या इतर जागांसाठीही मतदान प्रक्रिया पार पडली.
